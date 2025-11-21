高雄月世界遭棄置百噸垃圾成「垃圾山」 岡山區里長父子等4人遭收押

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄月世界地景遭非法濫倒數百公噸垃圾，堆成4、5層樓高「垃圾山」，橋頭地檢署前天搜索，拘提蘇姓男子，後陸續拘提、傳喚9名涉案人，其中幕後主嫌岡山區碧紅里里長李有財、李子森父子因租鐵皮屋清收台南市家戶垃圾當棄置場所，再雇用司機至月世界傾倒垃圾，李男父子和蘇姓、施姓司機等4人今天遭檢方聲押獲准。

11月6日，燕巢區金山往中寮埤底巷周邊山坡地，林業保育署屏東分署巡山員發現大量生活垃圾，由於地點位於月世界，著名觀光地景遭棄置成垃圾山，環保局獲報後17日動員多名清潔隊員攀山清除，清運約10多公噸垃圾出山。

該批垃圾多為家庭垃圾，環保局破袋發現垃圾部分來自台南，橋頭地檢署主任檢察官陳竹君及檢察官嚴維德指揮高雄警方偵辦，發現當地只有一條路，檢警透過監視器掌握特定車輛，19日兵分多路執行，搜索台南勗瑞、貿毅，高雄侑鴻及岡山區某茶行，拘提蘇男到案，複訊後依廢棄物清理法聲押獲准。

19日晚間又於附近的田寮發現濫倒垃圾，疑為同一集團所為，初估濫倒數百公噸，檢警於20和21日陸續拘提傳喚碧紅里里長李有財、李子森父子等8嫌到案。

檢警調查發現，李有財父子在高市岡山區經營侑鴻公司，並租用燕巢區某處鐵皮屋作為棄置廢棄物場所，黃姓、鄭姓男子為台南市勗瑞、貿毅公司負責人，黃男指示司機林姓、沈姓和馮姓男子將勗瑞、貿毅清運的家戶垃圾載運至李男父子提供的鐵皮屋堆置向台南清運的家戶垃圾。

李子森再雇請蘇姓和施姓男子將鐵皮屋的垃圾載運至燕巢區、田寮區的山坡土地濫倒棄置，嚴重汙染山坡地環境。

檢察官訊問後，認被告李男父子及司機蘇男、施男涉犯廢棄物清理法、組織犯罪條例等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。另環保公司業者鄭男及黃男分別60萬及100萬交保候傳，司機林男、沈男及馮男各以20萬交保候傳。

橋頭地檢署查扣涉嫌在高雄月世界濫倒垃圾的碧紅里里長李有財、李子森父子租用燕巢區鐵皮屋供台南環保業者先堆置收運台南市家戶的垃圾，後將垃圾傾倒在月世界。圖／讀者提供
橋頭地檢署查扣涉嫌在高雄月世界濫倒垃圾的碧紅里里長李有財、李子森父子租用燕巢區鐵皮屋供台南環保業者先堆置收運台南市家戶的垃圾，後將垃圾傾倒在月世界。圖／讀者提供
橋頭地檢署查扣涉嫌在高雄月世界濫倒垃圾的碧紅里里長李有財、李子森父子的賓士車。圖／讀者提供
橋頭地檢署查扣涉嫌在高雄月世界濫倒垃圾的碧紅里里長李有財、李子森父子的賓士車。圖／讀者提供
橋頭地檢署查扣涉嫌在高雄月世界濫倒垃圾的垃圾車。圖／讀者提供
橋頭地檢署查扣涉嫌在高雄月世界濫倒垃圾的垃圾車。圖／讀者提供

台南 廢棄物 岡山 月世界

