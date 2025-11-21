快訊

17名正妹荷官移送！中山警破百家樂賭場 「發一次牌就換人」輪班制曝光

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中山警方昨天深夜破獲新生北路民宅內的大型百家樂職業賭場，稍早17名荷官在警方戒護下移送台北地檢署複訊，這處由53歲陳姓男子主導的地下賭場，共有31名工作人員，其中荷官人數最多達17人，據了解，陳男為了保障賭局的「公平性」，每發完一次牌就要換荷官發牌。

據悉，這批荷官為輪班制，賭場採24小時營運，且設有6張賭桌持續開局，警方攻堅時，荷官正在桌邊服務、場面混亂，員警第一時間即逐一控制荷官動線，防止人員逃逸或銷毀證物，被抓到在桌邊發牌的荷官罪證確鑿，而在旁等待「上工」的則多推託只是來練習發牌。

警方調查，陳男為躲避查緝，今年11月中旬才將據點搬到中山區，並加強門禁，屋外有人把風、並設置51支監視鏡頭，部分還具人臉辨識功能，孰料營業不到一個禮拜，就被警方查獲。

此次攻堅，警方查扣預備現金賭資141萬餘元、賭客賭資104萬餘元、籌碼近5.6億元，以及監視器鏡頭、對講機、點鈔機、iPad 與帳冊等大量證物，警詢後17名荷官與陳男、賴女在內的31名工作人員，全數依賭博罪嫌移送法辦；31名賭客則依社會秩序維護法裁罰。

中山警方查獲百家樂地下賭場，移送包含17名女荷官在內的31名犯嫌。記者翁至成／攝影
賭場 攻堅 賭博

