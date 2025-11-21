快訊

收百貨禮券幫護航 竹縣勞工處前首長「當企業門神」涉貪汙遭判刑

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣政府勞工處前處長劉家滿、前副處長林東山被起訴在勞檢裁罰過程中接受請託放水免罰，涉嫌違反貪汙治罪條例。檢察官批評，此舉已淪為遠東公司門神，致令弱勢勞工申訴無門，嚴重損及機關公信力。新竹地方法院今天宣判，劉家滿判4年、褫奪公權4年。林東山判2年、褫奪公權3年，緩刑5年，2年內支付60萬。許女判3年，褫奪公權3年。

根據起訴書，遠東新埔廠一名王姓員工前年申訴公司違法超時加班、未給加班費，勞工處承辦查證屬實原擬罰5萬元。卻因處長劉家滿、副處長林東山收受遠東公關許女以遠東百貨禮券行賄（從2020年每次5千元，劉家滿共收3萬元，林東山收2萬5千元），並多次透過LINE探詢案情，三人共謀將裁處改為不罰，讓公司免繳5萬元罰鍰。

去年4月，王姓員工再度向縣民信箱申訴未計入交接班時數，承辦彭姓員確認違法、原擬罰10萬元。但劉家滿持續受賄，與遠東公關許女聯繫後拒絕用印，指示退回處分書並改判不罰，迫使承辦重新簽辦，最終由劉家滿逕行蓋章決行，讓遠東再度免繳10萬元罰鍰。

同月，職安署查出遠東違反勞基法並移交縣府，劉家滿僅對部分違規開罰，其餘以告誡處理，使遠東再度免罰約5萬元。

去年6月，職安署查核仟崧家園，確認多項違反勞基法並移交縣府，原擬罰6萬元。但劉家滿因身為仟崧家園隱名股東、並自范姓負責人獲分紅，以「忙於評鑑」為由退回處分書，最終未裁罰；范男還偽造薪資領據誤導調查，使機構全數免罰。同年5月，芊馨園護理之家被員工申訴涉及加班與勞保「高薪低報」，勞工處本擬將投保違規移送勞保局，但劉家滿、林東山出於個人利益阻止移送，讓芊馨園免罰，獲利26萬8756元。

新竹地方法院今天下午4點宣判，劉家滿判4年、褫奪公權4年。林東山判2年、褫奪公權3年，緩刑5年，2年內支付60萬。許女判3年、褫奪公權3年。范姓負責人因業務登載不實罪判2月，可易科罰金，緩刑2年，全案可上訴。

新竹縣政府勞工處前處長劉家滿在勞檢裁罰過程中接受請託放水免罰，涉嫌違反貪汙治罪條例，判4年。圖／本報資料照片
新竹縣政府勞工處前處長劉家滿在勞檢裁罰過程中接受請託放水免罰，涉嫌違反貪汙治罪條例，判4年。圖／本報資料照片
新竹縣政府勞工處前處長劉家滿、前副處長林東山被起訴貪汙治罪條例，今天下午宣判。記者郭政芬／攝影
新竹縣政府勞工處前處長劉家滿、前副處長林東山被起訴貪汙治罪條例，今天下午宣判。記者郭政芬／攝影
新竹縣勞工處前副處長林東山，判2年、褫奪公權3年，緩刑5年。圖／新竹縣府提供
新竹縣勞工處前副處長林東山，判2年、褫奪公權3年，緩刑5年。圖／新竹縣府提供

