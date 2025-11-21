收百貨禮券幫護航 竹縣勞工處前首長「當企業門神」涉貪汙遭判刑
新竹縣政府勞工處前處長劉家滿、前副處長林東山被起訴在勞檢裁罰過程中接受請託放水免罰，涉嫌違反貪汙治罪條例。檢察官批評，此舉已淪為遠東公司門神，致令弱勢勞工申訴無門，嚴重損及機關公信力。新竹地方法院今天宣判，劉家滿判4年、褫奪公權4年。林東山判2年、褫奪公權3年，緩刑5年，2年內支付60萬。許女判3年，褫奪公權3年。
根據起訴書，遠東新埔廠一名王姓員工前年申訴公司違法超時加班、未給加班費，勞工處承辦查證屬實原擬罰5萬元。卻因處長劉家滿、副處長林東山收受遠東公關許女以遠東百貨禮券行賄（從2020年每次5千元，劉家滿共收3萬元，林東山收2萬5千元），並多次透過LINE探詢案情，三人共謀將裁處改為不罰，讓公司免繳5萬元罰鍰。
去年4月，王姓員工再度向縣民信箱申訴未計入交接班時數，承辦彭姓員確認違法、原擬罰10萬元。但劉家滿持續受賄，與遠東公關許女聯繫後拒絕用印，指示退回處分書並改判不罰，迫使承辦重新簽辦，最終由劉家滿逕行蓋章決行，讓遠東再度免繳10萬元罰鍰。
同月，職安署查出遠東違反勞基法並移交縣府，劉家滿僅對部分違規開罰，其餘以告誡處理，使遠東再度免罰約5萬元。
去年6月，職安署查核仟崧家園，確認多項違反勞基法並移交縣府，原擬罰6萬元。但劉家滿因身為仟崧家園隱名股東、並自范姓負責人獲分紅，以「忙於評鑑」為由退回處分書，最終未裁罰；范男還偽造薪資領據誤導調查，使機構全數免罰。同年5月，芊馨園護理之家被員工申訴涉及加班與勞保「高薪低報」，勞工處本擬將投保違規移送勞保局，但劉家滿、林東山出於個人利益阻止移送，讓芊馨園免罰，獲利26萬8756元。
新竹地方法院今天下午4點宣判，劉家滿判4年、褫奪公權4年。林東山判2年、褫奪公權3年，緩刑5年，2年內支付60萬。許女判3年、褫奪公權3年。范姓負責人因業務登載不實罪判2月，可易科罰金，緩刑2年，全案可上訴。
