牙醫集團聘密醫詐健保 鳳山負責人未繳罰款遭強制執行

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市某牙醫集團旗下診所聘用密醫幫病患看診，涉嫌詐領健保費用，經檢舉後，案由高雄地檢署偵辦。中央健保署對這集團鳳山診所俞姓負責人裁罰739萬元，因遲未繳納罰鍰，案送行政執行署高雄分署強制執行，俞立刻全數繳清罰鍰。

據了解，這集團在全台擁有多家診所聘用密醫看診詐領健保費，2023年3月高雄市衛生局接獲檢舉，當場查獲未具牙醫師資格的人正為患者看診，函請高雄地檢署依詐欺、醫師法等罪偵辦。去年8月雄檢查出，這集團近年另逃漏稅超過上億元，可望下周偵結。

雄檢在這牙醫集團涉詐欺及違反醫師法部分，已對創辦人謝姓兄弟及涉案27名醫師處分緩起訴，處分金總額高達9263萬元，但其中鳳山診所俞姓負責人遭健保署裁罰739萬元，遲未繳罰款，健保署才移送法務部行政執行署高雄分署強制執行。

行政執行署高雄分署今天下午表示，經啟動強力執行措施，全面清查義務人名下財產，迅速扣押俞姓負責人的股票、銀行存款和期貨帳戶，由於期貨交易具高槓桿特性，對俞的財務運作造成重大影響，俞獲知期貨帳戶遭到扣押，為避免財產受到更大損失，立刻籌措足額金錢，繳清積欠的數百萬元罰鍰。

高雄分署表示，行政執行機關是維護租稅公平與社會公義的堅強防線，對於惡意規避、積欠罰鍰的義務人，將運用各種強制手段，以確保國家公法上金錢債權獲得清償。

法務部行政執行署高雄分署。圖／行政執行署高雄分署提供
法務部行政執行署高雄分署。圖／行政執行署高雄分署提供
牙醫診所俞姓負責人向高雄執行分署繳清罰款。圖／讀者提供
牙醫診所俞姓負責人向高雄執行分署繳清罰款。圖／讀者提供

健保署 醫師 診所 牙醫 詐欺

相關新聞

台文館吉祥物台灣阿龍抄襲案 蹦世界雇用涉案員工得科罰金

國立台灣文學館吉祥物「台灣阿龍」抄襲案，廠商「蹦世界」公司專案助理李姓女子涉抄襲並重置圖片由台南地檢署偵辦中，蹦世界負責...

收百貨禮券幫護航 竹縣勞工處前首長「當企業門神」涉貪汙遭判刑

新竹縣政府勞工處前處長劉家滿、前副處長林東山被起訴在勞檢裁罰過程中接受請託放水免罰，涉嫌違反貪汙治罪條例。檢察官批評，此...

牙醫集團聘密醫詐健保 鳳山負責人未繳罰款遭強制執行

高雄市某牙醫集團旗下診所聘用密醫幫病患看診，涉嫌詐領健保費用，經檢舉後，案由高雄地檢署偵辦。中央健保署對這集團鳳山診所俞...

中天違反事實查證2年前遭罰160萬元確定 提再審又吞敗

中天電視2019年3月27日稱報導關西機場搜救被罰40萬元，NCC毫無說法，翌日午、晚間又報導「蘇貞昌開罵10天後…NC...

創投業大老、聚鼎創辦人張忠本被控內線交易 檢調搜索約談6人

被動元件上市公司聚鼎科技（6224）創辦人、國內創投業大老張忠本被控內線交易，聚鼎2022年8月10日重訊公布營業損失1...

判死確定25年未執行槍決 檢察總長為黃春棋、陳憶隆非常上訴

30年前犯下擄人勒贖撕票案判處刑死25年確定，未槍執行決的黃春棋、陳憶隆，因憲法法庭去年作成判決認擄人勒贖殺人罪「唯一死...

