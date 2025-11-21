牙醫集團聘密醫詐健保 鳳山負責人未繳罰款遭強制執行

高雄市某牙醫集團旗下診所聘用密醫幫病患看診，涉嫌詐領健保費用，經檢舉後，案由高雄地檢署偵辦。中央健保署對這集團鳳山診所俞姓負責人裁罰739萬元，因遲未繳納罰鍰，案送行政執行署高雄分署強制執行，俞立刻全數繳清罰鍰。

據了解，這集團在全台擁有多家診所聘用密醫看診詐領健保費，2023年3月高雄市衛生局接獲檢舉，當場查獲未具牙醫師資格的人正為患者看診，函請高雄地檢署依詐欺、醫師法等罪偵辦。去年8月雄檢查出，這集團近年另逃漏稅超過上億元，可望下周偵結。

雄檢在這牙醫集團涉詐欺及違反醫師法部分，已對創辦人謝姓兄弟及涉案27名醫師處分緩起訴，處分金總額高達9263萬元，但其中鳳山診所俞姓負責人遭健保署裁罰739萬元，遲未繳罰款，健保署才移送法務部行政執行署高雄分署強制執行。

行政執行署高雄分署今天下午表示，經啟動強力執行措施，全面清查義務人名下財產，迅速扣押俞姓負責人的股票、銀行存款和期貨帳戶，由於期貨交易具高槓桿特性，對俞的財務運作造成重大影響，俞獲知期貨帳戶遭到扣押，為避免財產受到更大損失，立刻籌措足額金錢，繳清積欠的數百萬元罰鍰。