創投業大老、聚鼎創辦人張忠本被控內線交易 檢調搜索約談6人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

被動元件上市公司聚鼎科技（6224）創辦人、國內創投業大老張忠本被控內線交易，聚鼎2022年8月10日重訊公布營業損失1億多元，張涉在消息公開前以親友人頭帳戶賣股避損上百萬元，專案小組查出楊姓副總、呂姓協理也涉案。台北地檢署今發動搜索約談張等6人到案，將陸續移送複訊。

台北地檢署檢察官偵辦張忠本等人違反證券交易法內線交易罪案件，今指揮調查局台北市調查處搜索張姓被告等6人住居所共6處所，通知張姓被告等6人到案查證，目前持續調查釐清中。

檢調追查，PPTC元件供應商聚鼎科技2022年8月10日發布重訊，2022年第二季合併財務報告顯示營業損失1億多元，時任董事張忠本涉在消息公開前以親友帳戶賣股，規避損失上百萬元，聚鼎楊姓副總涉用自己的證券帳戶賣股規避損失數萬元，呂姓協理涉用同事的帳戶賣股但損失近萬元。

聚鼎公司1997年成立，為亞洲第一家專業PPTC元件（高分子正溫度係數過電流保護元件）供應商，提供客戶創新的電路保護及熱管理系列產品，自創品牌Everfuse行銷全球，2020年成立子公司聚燁科技專注於散熱基板相關開發事業。

聚鼎科技張忠本被控內線交易遭檢調搜索約談。圖／本報資料照片
相關新聞

台文館吉祥物台灣阿龍抄襲案 蹦世界雇用涉案員工得科罰金

國立台灣文學館吉祥物「台灣阿龍」抄襲案，廠商「蹦世界」公司專案助理李姓女子涉抄襲並重置圖片由台南地檢署偵辦中，蹦世界負責...

收百貨禮券幫護航 竹縣勞工處前首長「當企業門神」涉貪汙遭判刑

新竹縣政府勞工處前處長劉家滿、前副處長林東山被起訴在勞檢裁罰過程中接受請託放水免罰，涉嫌違反貪汙治罪條例。檢察官批評，此...

牙醫集團聘密醫詐健保 鳳山負責人未繳罰款遭強制執行

高雄市某牙醫集團旗下診所聘用密醫幫病患看診，涉嫌詐領健保費用，經檢舉後，案由高雄地檢署偵辦。中央健保署對這集團鳳山診所俞...

中天違反事實查證2年前遭罰160萬元確定 提再審又吞敗

中天電視2019年3月27日稱報導關西機場搜救被罰40萬元，NCC毫無說法，翌日午、晚間又報導「蘇貞昌開罵10天後…NC...

創投業大老、聚鼎創辦人張忠本被控內線交易 檢調搜索約談6人

被動元件上市公司聚鼎科技（6224）創辦人、國內創投業大老張忠本被控內線交易，聚鼎2022年8月10日重訊公布營業損失1...

判死確定25年未執行槍決 檢察總長為黃春棋、陳憶隆非常上訴

30年前犯下擄人勒贖撕票案判處刑死25年確定，未槍執行決的黃春棋、陳憶隆，因憲法法庭去年作成判決認擄人勒贖殺人罪「唯一死...

