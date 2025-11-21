聽新聞
創投業大老、聚鼎創辦人張忠本被控內線交易 檢調搜索約談6人
被動元件上市公司聚鼎科技（6224）創辦人、國內創投業大老張忠本被控內線交易，聚鼎2022年8月10日重訊公布營業損失1億多元，張涉在消息公開前以親友人頭帳戶賣股避損上百萬元，專案小組查出楊姓副總、呂姓協理也涉案。台北地檢署今發動搜索約談張等6人到案，將陸續移送複訊。
台北地檢署檢察官偵辦張忠本等人違反證券交易法內線交易罪案件，今指揮調查局台北市調查處搜索張姓被告等6人住居所共6處所，通知張姓被告等6人到案查證，目前持續調查釐清中。
檢調追查，PPTC元件供應商聚鼎科技2022年8月10日發布重訊，2022年第二季合併財務報告顯示營業損失1億多元，時任董事張忠本涉在消息公開前以親友帳戶賣股，規避損失上百萬元，聚鼎楊姓副總涉用自己的證券帳戶賣股規避損失數萬元，呂姓協理涉用同事的帳戶賣股但損失近萬元。
聚鼎公司1997年成立，為亞洲第一家專業PPTC元件（高分子正溫度係數過電流保護元件）供應商，提供客戶創新的電路保護及熱管理系列產品，自創品牌Everfuse行銷全球，2020年成立子公司聚燁科技專注於散熱基板相關開發事業。
