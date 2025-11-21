快訊

最後一盤爆7986張賣單！台積電收1385元、市值35.91兆 影響大盤540點

「公投綁大選」立院三讀通過 公投案公告後3至6個月內要投票

等了10年終於來台！TWICE抵達小港機場 子瑜單獨搭機回台時段曝

聽新聞
0:00 / 0:00

判死確定25年未執行槍決 檢察總長為黃春棋、陳憶隆非常上訴

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

30年前犯下擄人勒贖撕票案判處刑死25年確定，未槍執行決的黃春棋、陳憶隆，因憲法法庭去年作成判決認擄人勒贖殺人罪「唯一死刑」為違憲，可提起非常上訴，檢察總長邢泰釗依判決意旨，上月向最高法院為黃、陳提非常上訴。

檢察官指控，1995年徐自強與黃春棋、陳憶隆、黃銘泉(在泰國死亡)擄走商人黃春樹後，聯手押到汐止山區殺害、棄屍，黃銘泉等人另向家屬勒贖7000萬元，黃春棋被逮捕後供稱，徐自強、陳憶隆是共犯，3人都起訴，檢方均求具體處死刑。

最高法院2000年4月27日將徐、黃、陳判處死刑確定，其中，徐自強經檢察總長提起5次非常上訴，2022年最高法院維持更九審判決認為，黃、陳指控徐自強證詞違背常理，改判徐無罪確定，不過，黃春棋、陳憶隆判死後關押25年遲未執行，成為「關最久2死囚」。

2024年9月20日憲法法庭針對死刑作出「113年憲判字第8號」判決，指死刑有條件合憲，而黃、陳所適用的「意圖勒贖而擄人之罪而故意殺被害人者，處死刑」是「唯一死刑」，不符憲法罪責原則與生命權保障的意旨。

憲法法庭認為，陳憶隆、黃春棋確定判決適用法律違憲，得請求檢察總長提起非常上訴，檢察總長也得依職權提起非常上訴，再由最高法院進行審查並做出撤銷或駁回的判決。

據了解，最高檢察署於憲法判決出爐後，陸續分案審查，檢察總長則於上個月為陳憶隆、黃春棋2人提起非常上訴。

黃春棋（前）綁架富商黃春樹撕票，是國內關最久的死囚。圖／聯合報系資料照片
黃春棋（前）綁架富商黃春樹撕票，是國內關最久的死囚。圖／聯合報系資料照片
陳憶隆（左）綁架富商黃春樹撕票，是國內關最久的死囚。圖／聯合報系資料照片
陳憶隆（左）綁架富商黃春樹撕票，是國內關最久的死囚。圖／聯合報系資料照片

憲法法庭 死刑 檢察總長

延伸閱讀

唯一死刑違憲 檢察總長為陳憶隆、黃春棋提非常上訴

民主黨議員籲軍情人員拒絕非法命令 川普批叛徒煽動可處死刑

藍營拋憲法「一國兩區」 陸委會主委邱垂正：ROC與PRC互不隸屬

蕭旭岑談鄭麗文兩岸路線提「一國兩區」 劉世芳：憲法沒有解釋的空間

相關新聞

台文館吉祥物台灣阿龍抄襲案 蹦世界雇用涉案員工得科罰金

國立台灣文學館吉祥物「台灣阿龍」抄襲案，廠商「蹦世界」公司專案助理李姓女子涉抄襲並重置圖片由台南地檢署偵辦中，蹦世界負責...

創投業大老、聚鼎創辦人張忠本被控內線交易 檢調搜索約談6人

被動元件上市公司聚鼎科技（6224）創辦人、國內創投業大老張忠本被控內線交易，聚鼎2022年8月10日重訊公布營業損失1...

判死確定25年未執行槍決 檢察總長為黃春棋、陳憶隆非常上訴

30年前犯下擄人勒贖撕票案判處刑死25年確定，未槍執行決的黃春棋、陳憶隆，因憲法法庭去年作成判決認擄人勒贖殺人罪「唯一死...

彰化酒駕男把散步夫妻撞進水溝 猶豫6秒竟逃逸…一、二審都判9年半

彰化黃姓男子喝威士忌開車上路，高速撞飛徒步的黃姓、蘇姓夫妻，釀2人雙雙摔落水溝，黃傷重搶救多日仍身亡，黃男撞人停6秒就逃...

26歲男酒駕挨罰8萬5付不出…千元存款也遭扣 母親出面代繳清

26歲萬姓男子去年7月間開車行經屏東縣恆春鎮墾丁路，經警攔查酒測值超標，遭高雄區監理所裁罰8萬5千元，逾期未繳納，經行政...

高雄女暴走打傷前男友…狂嗆渣男恐嚇燒房 判刑4月

高姓女子打傷前同居男友，並多次傳訊息恐嚇對方，稱要公開2人性行為影片及同居男友要她拿掉小孩的事，並要燒房子、讓對方生不如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。