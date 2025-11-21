判死確定25年未執行槍決 檢察總長為黃春棋、陳憶隆非常上訴

30年前犯下擄人勒贖撕票案判處刑死25年確定，未槍執行決的黃春棋、陳憶隆，因憲法法庭去年作成判決認擄人勒贖殺人罪「唯一死刑」為違憲，可提起非常上訴，檢察總長邢泰釗依判決意旨，上月向最高法院為黃、陳提非常上訴。

檢察官指控，1995年徐自強與黃春棋、陳憶隆、黃銘泉(在泰國死亡)擄走商人黃春樹後，聯手押到汐止山區殺害、棄屍，黃銘泉等人另向家屬勒贖7000萬元，黃春棋被逮捕後供稱，徐自強、陳憶隆是共犯，3人都起訴，檢方均求具體處死刑。

最高法院2000年4月27日將徐、黃、陳判處死刑確定，其中，徐自強經檢察總長提起5次非常上訴，2022年最高法院維持更九審判決認為，黃、陳指控徐自強證詞違背常理，改判徐無罪確定，不過，黃春棋、陳憶隆判死後關押25年遲未執行，成為「關最久2死囚」。

2024年9月20日憲法法庭針對死刑作出「113年憲判字第8號」判決，指死刑有條件合憲，而黃、陳所適用的「意圖勒贖而擄人之罪而故意殺被害人者，處死刑」是「唯一死刑」，不符憲法罪責原則與生命權保障的意旨。

憲法法庭認為，陳憶隆、黃春棋確定判決適用法律違憲，得請求檢察總長提起非常上訴，檢察總長也得依職權提起非常上訴，再由最高法院進行審查並做出撤銷或駁回的判決。

據了解，最高檢察署於憲法判決出爐後，陸續分案審查，檢察總長則於上個月為陳憶隆、黃春棋2人提起非常上訴。