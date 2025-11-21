快訊

彰化酒駕男把散步夫妻撞進水溝 猶豫6秒竟逃逸…一、二審都判9年半

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

彰化黃姓男子喝威士忌開車上路，高速撞飛徒步的黃姓、蘇姓夫妻，釀2人雙雙摔落水溝，黃傷重搶救多日仍身亡，黃男撞人停6秒就逃離，過程還不斷譙三字經自言自語，一度還想找妻子替他頂罪，過程全被行車記錄器拍下，法院一、二審都依酒駕致死等罪判他9年6月，可上訴。

檢警調查，黃男（45歲）2024年3月16日和朋友喝威士忌後，當晚開車經和美鎮和頭路256巷時，超速失控撞上走在路邊的黃姓丈夫及其蘇姓妻子，致黃騰空飛起撞到車子擋風玻璃再重摔一旁排水溝內，蘇同樣遭撞掉進排水溝。

黃男肇事後沒協助報案，反而僅在現場停留6秒後就踩油門逃逸，經路人目睹趕緊通報119將夫婦送醫。警方當天上午10點多上門抓人，黃還謊稱是老婆開車，但經警方戳破其謊言，施以酒測仍高達每公升0.7毫克；而黃姓丈夫傷勢嚴重，直至4月6日呼吸衰竭死亡，蘇姓妻子也滿身傷。

彰化一地院一審國民法庭審理時，黃表示認罪，但辯稱撞到人離去時，只知道撞到東西，但不卻定是人。但國民法庭勘驗行車記錄器發現，黃撞人後大叫一聲「Ｘ」，隨即停車、打擋並拉手煞車，猶豫6秒後才離去。

且黃肇逃後，還不斷罵三字經，並用台語說「我會昏去哇」等語，可見他明知撞到人，所以才會有如此自知闖下大禍的獨白與情緒。另黃還打電話給妻子說「閃了1個刑事責任」、「沒有攝像頭」，甚至說「閃了的話，這件事應該就沒有了。」

一審國民法庭審酌一切情狀後，依酒駕致死罪、肇逃致死罪，各判黃男7年2月、4年8月，2罪應執行9年6月。

黃男不服上訴，爭執警方當時酒測、扣押行車記錄器程序不合法，也認為一審量刑有違誤。

台中高分院二審認為，一審認事用法、量刑均無違誤，也沒違反經驗法則，認為黃上訴無理由，判處駁回。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

