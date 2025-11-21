台文館吉祥物台灣阿龍抄襲案 蹦世界雇用涉案員工得科罰金

國立台灣文學館吉祥物「台灣阿龍」抄襲案，廠商「蹦世界」公司專案助理李姓女子涉抄襲並重置圖片由台南地檢署偵辦中，蹦世界負責人黃勝宏、台文館前後任館長林巾力、陳瑩芳均不起訴確定，但蹦世界公司因雇用員工李女涉嫌違反著作權法，北檢偵結起訴，科以75萬元以下罰金。

起訴指出，蹦世界從2018年至2024年是台灣文學館「展覽數位內容建置採購案」得標廠商，蹦世界派駐員工李姓女子為駐館專案助理，蹦世界負責人黃勝宏指派李女負責製作台灣文學館遊戲式導覽「尋星之旅-文學星圖的展望」並創製虛擬吉祥物「台灣阿龍」

檢方查出，中國大陸繪師「童年Nora」2023年3月至6月在小紅書公開發布作品「嗷嗚龍寶」系列圖片，李女在2023年11月17日前，涉嫌抄襲美術著作並重置為「台灣阿龍」圖片，使用在台灣文學館遊戲式導覽；2024年2月9日龍年春節除夕，台灣文學館臉書粉專推出遊戲式導覽，5月10日臉書粉專發文宣傳，並提供「台灣阿龍」貼紙供兌換，公開傳輸「台灣阿龍」圖片，侵害著作財產權。

2024年5月8日傳出抄襲質疑聲浪，5月10日「童年Nora」經網友告知後跨海提告。蹦世界公司涉以重置方法侵害他人著作財產權部分，因逾告訴期間，不起訴處分確定。蹦世界負責人黃勝宏、台文館前後任館長林巾力、陳瑩芳因均不知抄襲案，已不起訴確定。