快訊

周六小雪！三生肖「天官星」賜福…錢財、貴人如雪片般飛來

2台男7月在東京遭鐵棒襲擊搶劫未遂 5嫌被逮捕歸案

半導體風雲／羅唯仁跳英特爾涉洩密 台積為何反常低調

聽新聞
0:00 / 0:00

26歲男酒駕挨罰8萬5付不出…千元存款也遭扣 母親出面代繳清

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

26歲萬姓男子去年7月間開車行經屏東縣恆春鎮墾丁路，經警攔查酒測值超標，遭高雄區監理所裁罰8萬5千元，逾期未繳納，經行政執行署屏東分署移轉台南分署強制執行，經扣得名下存款1396元，母親得知兒子欠繳酒駕罰單，主動到分署代為繳清。

台南分署表示，今年6月間收案後，執行人員調查發現萬男名下有存款可供執行，先核發執行命令扣押存款，僅扣得1396元，交屏東監理站收取，尚欠8萬3604元。然而，母親發現兒子酒駕，沒錢繳罰單，連存款都遭扣押，察覺代誌大條，馬上到分署代兒子繳清欠款。

台南分署指出，為配合行政院「五打七安」政策，加強執行相關罰鍰案件，以保障治安、食安、道安、工安、校安、居安，以及資安，守護安定公義的社會，呼籲民眾切勿心存僥倖，挑戰公權力。

同時，提醒民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，台南分署將強力執行。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

萬男母親得知兒子欠繳酒駕罰單，主動到台南分署代為繳清。圖／讀者提供
萬男母親得知兒子欠繳酒駕罰單，主動到台南分署代為繳清。圖／讀者提供

酒駕 罰單

延伸閱讀

影／驚悚！中壢婦車停路邊放東西遭猛撞 腿部慘遭輾壓

酒駕拒測7次慣犯再摔車！累積504萬罰鍰未繳 議員批制度形同縱容

婦人遇詐想領出全部存款5警勸阻 她在派出所還想領出錢

孫子欠近60萬酒駕罰金與健保費 老祖母棲身之所差點被法拍

相關新聞

長榮海運輪機長驚傳施暴！二管輪乾嘔被認態度差 被打到腦震盪

時任長榮海運長弘輪的陳姓輪機長在貨輪上與二管輪（第二級管輪員）發生糾紛，見其發出乾嘔聲，就認為態度不佳，竟出手痛毆打到他...

影射三立前記者馬郁雯性交易「雙重詆毀」？押柯文哲的法官這樣判

三立電視台前記者馬郁雯去年偵查中揭露民眾黨前主席柯文哲收賄1500萬元，劉姓男子在馬女臉書留言「1500 1H2S?」影...

單親爸痛毆幼兒…友人也加入 逼童咬打火機1小時、痛毆成熊貓眼

台中1名男子和妻子離婚負責照顧年幼兒子，他卻以管教為由痛毆孩子一頓，同住的友人也以男童玩火為由，命他咬著打火機1小時，後...

彰化酒駕男把散步夫妻撞進水溝 猶豫6秒竟逃逸...一、二審都判9年半

彰化黃姓男子喝威士忌開車上路，高速撞飛徒步的黃姓、蘇姓夫妻，釀2人雙雙摔落水溝，黃傷重搶救多日仍身亡，黃男撞人停6秒就逃...

台文館吉祥物台灣阿龍抄襲案 蹦世界雇用涉案員工得科罰金

國立台灣文學館吉祥物「台灣阿龍」抄襲案，廠商「蹦世界」公司專案助理李姓女子涉抄襲並重置圖片由台南地檢署偵辦中，蹦世界負責...

26歲男酒駕挨罰8萬5付不出…千元存款也遭扣 母親出面代繳清

26歲萬姓男子去年7月間開車行經屏東縣恆春鎮墾丁路，經警攔查酒測值超標，遭高雄區監理所裁罰8萬5千元，逾期未繳納，經行政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。