26歲男酒駕挨罰8萬5付不出…千元存款也遭扣 母親出面代繳清
26歲萬姓男子去年7月間開車行經屏東縣恆春鎮墾丁路，經警攔查酒測值超標，遭高雄區監理所裁罰8萬5千元，逾期未繳納，經行政執行署屏東分署移轉台南分署強制執行，經扣得名下存款1396元，母親得知兒子欠繳酒駕罰單，主動到分署代為繳清。
台南分署表示，今年6月間收案後，執行人員調查發現萬男名下有存款可供執行，先核發執行命令扣押存款，僅扣得1396元，交屏東監理站收取，尚欠8萬3604元。然而，母親發現兒子酒駕，沒錢繳罰單，連存款都遭扣押，察覺代誌大條，馬上到分署代兒子繳清欠款。
台南分署指出，為配合行政院「五打七安」政策，加強執行相關罰鍰案件，以保障治安、食安、道安、工安、校安、居安，以及資安，守護安定公義的社會，呼籲民眾切勿心存僥倖，挑戰公權力。
同時，提醒民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，台南分署將強力執行。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
