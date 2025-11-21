快訊

高雄女暴走打傷前男友…狂嗆渣男恐嚇燒房 判刑4月

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高姓女子打傷前同居男友，並多次傳訊息恐嚇對方，稱要公開2人性行為影片及同居男友要她拿掉小孩的事，並要燒房子、讓對方生不如死。男友以訊息為證，高雄地方法院依傷害罪與恐嚇罪，判處高女4月徒刑，可易科罰金。

判決指出，高姓女子與蘇姓男子曾是同居情侶，屬家庭暴力防治法所稱的家庭成員。2人關係破裂後，高女情緒失控，去年4月至5月間近1個月內，高女連續傳訊息給蘇男，稱要「把家給燒了」、「一定要讓你死的很慘」，要蘇男搬出房子，不然將2人性行為影片給大家看，「看這個沒良心叫我拿掉小孩的渣男」，並在去年5月初，在住處打傷蘇男，蘇男憤而提告。

蘇男認為精神承受極大壓力與恐懼，對高女提告違反保護令，高雄地檢署以高女對蘇男故意有這些行為，但因家庭暴力防治法並無罰則，以傷害、恐嚇罪起訴高女，聲請簡易判決。

法官認定，高女未能控管自己情緒，動輒對蘇男施以言語或肢體暴力，對蘇男日常生活造成困擾、心理承受莫大壓力，生活在恐懼不安之中，毫無尊重他人心理、身體、產安全的觀念，且曾有多起傷害、妨害自由前科，判決高女4月徒刑，得易科罰金。全案可上訴。

高雄女子疑不滿「拿掉小孩」暴走，傷男友狂嗆燒房子判4月徒刑。圖／示意圖／ingimage
