影／北市警破中山區百家樂賭場抓62人 17女荷官排排站

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

陳姓男子在台北市中山區新生北路某民宅經營百家樂地下賭場，中山警方接獲情資，昨天深夜11點多動員大批警力，持搜索票破門攻堅，一舉逮獲31名賭客以及31名現場負責人與荷官，現金賭資竟然高達245萬元，由於人數過多，還出動大型警備車載送，警詢後依賭博罪嫌送辦，賭客部分則依社維法裁罰。

警方調查，陳男（53歲）過去在西門町經營過地下賭場，為了躲避查緝，11月中旬轉來中山區，為了把關賭客身分，不僅派專人在周邊把風，更建置多支監視器鏡頭，其中還具有人臉辨識功能。

陳男確認賭場據點後，請賴姓女子（27歲）擔任賭場經理，其中賭客招募則由多名掮客負責，採24小時經營供賭客暢玩，中山警方接獲多筆檢舉，蒐證後向台北地院聲請搜索票，考量門禁森嚴，更找上特勤中隊，逾50名警力登門攻堅。

警方在場控制陳男、賴女在內的31名工作人員，其中荷官有17人，當時有6桌賭桌正在打百家樂，賭客達31人（22男9女），查獲預備現金賭資141萬900元、籌碼5億6392萬1100元、賭客現金賭資104萬4793元、鏡頭51顆、對講機22台、班表1張、點鈔機2台、iPad 4台及月報表等證物，警詢後將陳男等31人依賭博罪嫌送辦，賭客部分則依社維法裁罰。

中山警方指出，將持續針對隱身民宅的職業賭場加強掃蕩，今年以來共計查獲職業賭場31件327人，對於不法情事，絕不姑息，也呼籲民眾，應從事正當休閒娛樂，遠離賭博，如發現社區有可疑人車出入，請立即向警方報案，共同維護居住安全。

特勤警力破門攻堅。記者翁至成／翻攝
特勤警力破門攻堅。記者翁至成／翻攝
中山警方逮回涉犯賭博的62人。記者翁至成／翻攝
中山警方逮回涉犯賭博的62人。記者翁至成／翻攝
中山警方逮回涉犯賭博的17名荷官。記者翁至成／翻攝
中山警方逮回涉犯賭博的17名荷官。記者翁至成／翻攝
中山警方逮回涉犯賭博的17名荷官。記者翁至成／翻攝
中山警方逮回涉犯賭博的17名荷官。記者翁至成／翻攝
中山警方查扣預備現金賭資245萬多元、籌碼5億6392萬1100元、鏡頭51顆、對講機22台、班表1張、點鈔機2台、iPad 4台及月報表等證物。記者翁至成／翻攝
中山警方查扣預備現金賭資245萬多元、籌碼5億6392萬1100元、鏡頭51顆、對講機22台、班表1張、點鈔機2台、iPad 4台及月報表等證物。記者翁至成／翻攝

賭場 賭博

相關新聞

長榮海運輪機長驚傳施暴！二管輪乾嘔被認態度差 被打到腦震盪

時任長榮海運長弘輪的陳姓輪機長在貨輪上與二管輪（第二級管輪員）發生糾紛，見其發出乾嘔聲，就認為態度不佳，竟出手痛毆打到他...

影射三立前記者馬郁雯性交易「雙重詆毀」？押柯文哲的法官這樣判

三立電視台前記者馬郁雯去年偵查中揭露民眾黨前主席柯文哲收賄1500萬元，劉姓男子在馬女臉書留言「1500 1H2S?」影...

單親爸痛毆幼兒…友人也加入 逼童咬打火機1小時、痛毆成熊貓眼

台中1名男子和妻子離婚負責照顧年幼兒子，他卻以管教為由痛毆孩子一頓，同住的友人也以男童玩火為由，命他咬著打火機1小時，後...

26歲男子酒駕挨罰8萬5千元 存款千元遭扣押 母親見狀出面代繳清

26歲萬姓男子去年7月間開車行經屏東縣恆春鎮墾丁路，經警攔查酒測值超標，遭高雄區監理所裁罰8萬5千元，逾期未繳納，經行政...

入國中直播挨轟、再開直播遭打臉 網紅「賓賓哥」今道歉了

網紅「賓賓哥」江建樺19日在台中市某國中開直播，引發掀然大波挨轟，他事後PO網稱「已告知校方並獲同意直播」又遭校方打臉。...

高雄女暴走打傷前男友…狂嗆渣男恐嚇燒房 判刑4月

高姓女子打傷前同居男友，並多次傳訊息恐嚇對方，稱要公開2人性行為影片及同居男友要她拿掉小孩的事，並要燒房子、讓對方生不如...

