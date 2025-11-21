影／北市警破中山區百家樂賭場抓62人 17女荷官排排站

陳姓男子在台北市中山區新生北路某民宅經營百家樂地下賭場，中山警方接獲情資，昨天深夜11點多動員大批警力，持搜索票破門攻堅，一舉逮獲31名賭客以及31名現場負責人與荷官，現金賭資竟然高達245萬元，由於人數過多，還出動大型警備車載送，警詢後依賭博罪嫌送辦，賭客部分則依社維法裁罰。

警方調查，陳男（53歲）過去在西門町經營過地下賭場，為了躲避查緝，11月中旬轉來中山區，為了把關賭客身分，不僅派專人在周邊把風，更建置多支監視器鏡頭，其中還具有人臉辨識功能。

陳男確認賭場據點後，請賴姓女子（27歲）擔任賭場經理，其中賭客招募則由多名掮客負責，採24小時經營供賭客暢玩，中山警方接獲多筆檢舉，蒐證後向台北地院聲請搜索票，考量門禁森嚴，更找上特勤中隊，逾50名警力登門攻堅。

警方在場控制陳男、賴女在內的31名工作人員，其中荷官有17人，當時有6桌賭桌正在打百家樂，賭客達31人（22男9女），查獲預備現金賭資141萬900元、籌碼5億6392萬1100元、賭客現金賭資104萬4793元、鏡頭51顆、對講機22台、班表1張、點鈔機2台、iPad 4台及月報表等證物，警詢後將陳男等31人依賭博罪嫌送辦，賭客部分則依社維法裁罰。