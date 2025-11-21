長榮海運輪機長驚傳施暴！二管輪乾嘔被認態度差 被打到腦震盪

時任長榮海運長弘輪的陳姓輪機長在貨輪上與二管輪（第二級管輪員）發生糾紛，見其發出乾嘔聲，就認為態度不佳，竟出手痛毆打到他腦震盪。檢方以陳在我國船艦上犯罪，我國自有審判權，依法起訴；台中地院審酌陳犯罪動機等情狀後，依傷害罪判他3月徒刑，可上訴。

台中地檢起訴指出，陳男2024年3月22日中午12點多在長弘輪擔任輪機長時，因為細故和二管輪發生糾紛，陳心生不滿竟徒手毆打對方，釀其頭部挫傷、腦震盪，經二管輪提告。

檢方訊時，陳男矢口否認犯行，辯稱他有和對方爭執，但自己是被打，他沒有打人，悔過書是受到脅迫下簽的。當時自己認為對方要攻擊，自己有做一些抵擋的動作，但不認為這叫毆打；告訴人則就遇害過程指證歷歷。

檢方查，陳男事後有親簽悔過書，並有EVER BEAMY（長弘輪）船員紀錄聽證會會議紀錄，且告訴人也提出醫院驗傷，佐證他遭毆頭部挫傷、腦震盪。

檢方指出，陳男在長榮海運公司長弘輪，即我國籍的船艦上犯傷害罪，以在我國領域內犯罪論，我國自有審判權，且陳的住所在台中，因此台中地院應有管轄權，偵結依傷害罪嫌起訴陳。

台中地院審酌，陳男當時對職務內容認知不同，與二管輪發生口角糾紛，竟毆打對方成傷，所為實屬不該，考量陳最終坦承犯行，並願提出1萬8000元賠償，但因雙方就賠償金額無共識無法調解。