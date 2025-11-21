快訊

天琴颱風最快下周形成 專家1圖曝侵台機率

台積電探1,385元！台股一度重挫1,006點、寫史上盤中第9大跌點

高市「台灣有事」發言讓陸暴怒 CNN曝北京背後「更深層顧慮」

唯一死刑違憲 檢察總長為陳憶隆、黃春棋提非常上訴

中央社／ 台北21日電

憲法法庭去年9月間做出113年憲判字第8號判決，「唯一死刑」規定違憲，因此死囚黃春棋、陳憶隆可請求檢察總長提起非常上訴。據了解，檢察總長已於今年10月間為2人提起非常上訴。

黃春棋、陳憶隆與徐自強、黃銘泉被控於民國84年9月1日共同綁架、殺害建商黃春樹。士林地檢署依擄人勒贖罪嫌起訴4人，黃銘泉起訴前潛逃泰國遇害死亡。黃春棋、陳憶隆、徐自強3人一審至更五審均遭判死刑，經最高法院89年駁回上訴定讞。

檢察總長為徐自強提起非常上訴，高院更九審徐自強獲判無罪，最高法院駁回上訴，無罪確定。見徐自強逆轉成無罪確定，陳憶隆、黃春棋分別多次聲請再審，均遭駁回，2人是等待槍決最久的死囚。

黃春棋、陳憶隆等死囚認為刑法「死刑」規定有違憲之虞，聲請法規範憲法審查。憲法法庭去年9月間做出113年憲判字第8號判決，刑法故意殺人罪以死刑為最重本刑部分合憲，僅適用犯罪情節屬最嚴重，且刑事程序符合憲法最嚴密正當法律程序要求的情形，如須合議庭一致決、三審要言詞辯論等。

憲法法庭認為，88年4月21日修正公布的刑法第348條第1項規定有關「唯一死刑」部分，不問犯罪情節是否已達最嚴重程度，一律以死刑為唯一之法定刑，顯然過於嚴苛，不符憲法罪責原則，違反憲法保障生命權。

憲法法庭表示，因陳憶隆、黃春棋確定判決適用法律已宣告違憲，得請求檢察總長提起非常上訴，檢察總長也得依職權提起非常上訴，由最高法院進行審查並做出撤銷或駁回的判決。

最高檢察署在113年憲判字第8號判決後已陸續分案，並交由檢察官審查，持續審酌憲法法庭判決意旨，研議是否提起非常上訴。據了解，檢察總長已於今年10月間為陳憶隆及黃春棋提起非常上訴。

憲法法庭 死刑 檢察總長

延伸閱讀

農地「分兩次」贈與長子要課稅、父不服提訴願遭駁回 財政部解釋為何無違憲

影／國民黨團聲援遭解職陸配 傅崐萁怒批劉世芳亂用國籍法

藍營拋憲法「一國兩區」 陸委會主委邱垂正：ROC與PRC互不隸屬

國軍老舊眷村改建…前綠營立委以3理由提釋憲 大法官公布結果

相關新聞

長榮海運輪機長驚傳施暴！二管輪乾嘔被認態度差 被打到腦震盪

時任長榮海運長弘輪的陳姓輪機長在貨輪上與二管輪（第二級管輪員）發生糾紛，見其發出乾嘔聲，就認為態度不佳，竟出手痛毆打到他...

影射三立前記者馬郁雯性交易「雙重詆毀」？押柯文哲的法官這樣判

三立電視台前記者馬郁雯去年偵查中揭露民眾黨前主席柯文哲收賄1500萬元，劉姓男子在馬女臉書留言「1500 1H2S?」影...

單親爸痛毆幼兒…友人也加入 逼童咬打火機1小時、痛毆成熊貓眼

台中1名男子和妻子離婚負責照顧年幼兒子，他卻以管教為由痛毆孩子一頓，同住的友人也以男童玩火為由，命他咬著打火機1小時，後...

26歲男子酒駕挨罰8萬5千元 存款千元遭扣押 母親見狀出面代繳清

26歲萬姓男子去年7月間開車行經屏東縣恆春鎮墾丁路，經警攔查酒測值超標，遭高雄區監理所裁罰8萬5千元，逾期未繳納，經行政...

入國中直播挨轟、再開直播遭打臉 網紅「賓賓哥」今道歉了

網紅「賓賓哥」江建樺19日在台中市某國中開直播，引發掀然大波挨轟，他事後PO網稱「已告知校方並獲同意直播」又遭校方打臉。...

高雄女暴走打傷前男友…狂嗆渣男恐嚇燒房 判刑4月

高姓女子打傷前同居男友，並多次傳訊息恐嚇對方，稱要公開2人性行為影片及同居男友要她拿掉小孩的事，並要燒房子、讓對方生不如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。