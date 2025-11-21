單親爸痛毆幼兒…友人也加入 逼童咬打火機1小時、痛毆成熊貓眼

台中1名男子和妻子離婚負責照顧年幼兒子，他卻以管教為由痛毆孩子一頓，同住的友人也以男童玩火為由，命他咬著打火機1小時，後又施暴打成熊貓眼，事後因生母探視驚見孩子傷痕累累報警才曝光；法院依傷害罪判男子拘役35日，緩刑2年，可上訴；其友人部分另案審理中。

檢警調查，男子和老婆離婚後獨自扶養小孩，他明知兒子年幼未滿12歲，今年4月卻以管教為由徒手痛毆孩子的額頭成傷。

由於男子因和朋友同住，其友人見男童把玩打火機，沒有耐心管教、勸說，竟然脅迫男童命他用嘴巴咬著打火機長達1個小時，以此方式使對方行無義務之事。

除此之外，友人還曾拿塑膠地墊捲起毆打男童、推倒撞擊電視櫃，造成小孩臉部撕裂傷、瘀青，鼻子、雙耳也都傷痕累累，甚至被打成熊貓眼，後來因生母探視驚見孩子全身傷，隨即報警提告才曝光。

檢方訊時，男子坦承傷害兒子，其友人僅承認命男童咬打火機，但否認毆打，辯稱拿衣架喝止時不小心打到他背，因對方閃躲撞到衣櫃把手才受傷。

男童則指證歷歷，表示爸爸及其友人以管教為由對他施暴，母親也提出孩子赴醫院驗傷報告佐證。檢方偵結依傷害、強制等罪嫌起訴男子及其友人。

台中地院審酌，男子無法控制情緒傷害小孩，對其身心造成嚴重創傷，考量其犯後坦承，和孩子的母親和解且無前科等一切情狀，依成年人對兒童犯傷害罪判他拘役35日，緩刑2年，期間交付保護管束，應向公庫支付3萬元，接受法治教育2場，並禁止對兒子施暴。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線