騎車切入慢車道釀後方連環車禍 高雄婦被控肇逃…判無罪
高雄王姓婦人騎機車自人行道駛入慢車道，導致後方機車連環追撞並造成騎士受傷，事後未留現場逕自離去，被控肇事逃逸。不過，高雄地院審理後認為，無法證明王女主觀知道事故與自身行為有因果關係，未具肇事逃逸故意，判她無罪。
判決指出，去年5月10日傍晚，王婦騎機車由人行道切入高雄市前鎮區凱旋四路慢車道，後方楊姓男子騎機車為閃避她而左偏，遭後方黃男的機車追撞，2車倒地滑行再擦撞徐姓女子的機車，致楊男和徐女受傷，但王婦逕自騎車離去，檢方認定涉犯肇事逃逸。
然而，法院調閱監視器畫面後發現，王婦進入車道後並未與任何機車發生碰撞，事故發生點也在她後方。畫面顯示該路段車流繁忙，王婦雖有兩度回頭張望，但她在偵訊時稱只知後方有車禍，未看到有人倒地受傷，不認為車禍與自己有關。
合議庭認為，肇事逃逸罪須行為人明知或可預見自身行為造成他人死傷而仍離去，但本案無證據證明王婦知道事故是因她切入車道所致，難認具有逃逸故意。法官依刑訴法無罪推定原則，認定犯罪事實不能證明，判王婦無罪。全案可上訴。
