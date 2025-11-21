快訊

母喪後首度露面 郭台銘一頭白髮現身2025鴻海科技日

賓賓哥校園直播風波延燒！961字道歉聲明曝光 稱「友人刻意隱瞞」

「輝達會有好結果」李四川曝最快下周與新壽簽T17、T18解約

地檢署開庭偷錄音！他踩紅線判拘役 Apple Watch遭沒收

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

王姓男子被提告妨害名譽到台中地檢署開庭，卻不理偵查不公開規範，將手上的Apple Watch事前開啟錄音攜帶入禁止錄音錄影的法庭，把檢方訊問內容全錄下，所幸書記官眼尖發現。王一審被依妨害秘密判拘役20日，手表沒收，二審以他無前科，駁回上訴但諭知緩刑2年，全案確定。

檢方起訴指出，王男（32歲）2024年9月18日被傳喚至中檢專案詢問室由檢察事務官訊問，刑事偵查過程不對外公開，禁止錄音、錄影，王事前卻將手上的Apple Watch S9智慧手表開啟錄音。

檢方指出，王男用手表錄下檢察事務官、告訴人及自己等三方對話內容，下午3點50分開庭完畢，王簽署訊問筆錄時，驚書記官發現他手表疑似呈現錄音畫面才曝光，檢察事務官經王同意後自行交付手表、與之連線的iPhone 13 Pro Max手機。

檢方訊時，王坦承開庭用手表錄音，並有數位採證可佐；檢方認為，偵查庭屬參與庭訊以外之人不得任意進出的空間，為符合偵查不公開規範，參與庭訊者主觀上顯具有隱密活動而不欲公開期待，王違規錄音，也已侵犯其他庭訊人隱私，依妨害秘密罪嫌起訴。

台中地院一審簡易庭認為，王男明知偵查程序非公開，仍用錄音設備進入偵查庭，竊錄他人非公開談話，依無故以錄音設備竊錄他人非公開之談話罪，判他拘役20日，得易科罰金；另扣案的Apple Watch手表，是王用來竊錄工具，經採證後竊錄內容確實在手表內，予以宣告沒收。

王男不服上訴，主張錄音是為了紀錄自身發言內容以防忘記，他經濟困難、需扶養7歲小孩並負擔房租、貸款，請求輕判。

台中地院二審合議庭查，一審認事用法、量刑均妥適，且告訴人無意願調解，但考量他無前科，一時疏忽犯法，事後坦承犯行，經告訴人同意給予緩刑，判處駁回上訴，緩刑2年，以啟自新。

刑事偵查過程不對外公開，禁止錄音、錄影。圖／報系資料照
刑事偵查過程不對外公開，禁止錄音、錄影。圖／報系資料照

Watch 書記官 妨害名譽

延伸閱讀

嘉義炸雞店老闆嫌5歲女童吵 麻將牌尺打小腿2下...判拘役40日賠4萬

「星光大道」徐暐翔鼻腔驚見「腫塊」！健康亮紅燈緊急停工

她讓嬰兒戴上口罩趴睡差點悶死 丟了保母執照還被判拘役

奪回主控權？GM將全面移除裝載Apple CarPlay與Android Auto！

相關新聞

長榮海運輪機長驚傳施暴！二管輪乾嘔被認態度差 被打到腦震盪

時任長榮海運長弘輪的陳姓輪機長在貨輪上與二管輪（第二級管輪員）發生糾紛，見其發出乾嘔聲，就認為態度不佳，竟出手痛毆打到他...

影射三立前記者馬郁雯性交易「雙重詆毀」？押柯文哲的法官這樣判

三立電視台前記者馬郁雯去年偵查中揭露民眾黨前主席柯文哲收賄1500萬元，劉姓男子在馬女臉書留言「1500 1H2S?」影...

單親爸痛毆幼兒…友人也加入 逼童咬打火機1小時、痛毆成熊貓眼

台中1名男子和妻子離婚負責照顧年幼兒子，他卻以管教為由痛毆孩子一頓，同住的友人也以男童玩火為由，命他咬著打火機1小時，後...

騎車切入慢車道釀後方連環車禍 高雄婦被控肇逃…判無罪

高雄王姓婦人騎機車自人行道駛入慢車道，導致後方機車連環追撞並造成騎士受傷，事後未留現場逕自離去，被控肇事逃逸。不過，高雄...

地檢署開庭偷錄音！他踩紅線判拘役 Apple Watch遭沒收

王姓男子被提告妨害名譽到台中地檢署開庭，卻不理偵查不公開規範，將手上的Apple Watch事前開啟錄音攜帶入禁止錄音錄...

基隆婦里辦罵里長「不要臉、智慧低能」 公然侮辱罪判罰6千元

基隆市吳姓婦人在某里民活動中心領取老人節禮品時，因先前報名參加里民旅遊時糾紛，一時氣憤辱罵曾姓里長，法官認為，她多次出言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。