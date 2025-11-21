地檢署開庭偷錄音！他踩紅線判拘役 Apple Watch遭沒收

王姓男子被提告妨害名譽到台中地檢署開庭，卻不理偵查不公開規範，將手上的Apple Watch事前開啟錄音攜帶入禁止錄音錄影的法庭，把檢方訊問內容全錄下，所幸書記官眼尖發現。王一審被依妨害秘密判拘役20日，手表沒收，二審以他無前科，駁回上訴但諭知緩刑2年，全案確定。

檢方起訴指出，王男（32歲）2024年9月18日被傳喚至中檢專案詢問室由檢察事務官訊問，刑事偵查過程不對外公開，禁止錄音、錄影，王事前卻將手上的Apple Watch S9智慧手表開啟錄音。

檢方指出，王男用手表錄下檢察事務官、告訴人及自己等三方對話內容，下午3點50分開庭完畢，王簽署訊問筆錄時，驚書記官發現他手表疑似呈現錄音畫面才曝光，檢察事務官經王同意後自行交付手表、與之連線的iPhone 13 Pro Max手機。

檢方訊時，王坦承開庭用手表錄音，並有數位採證可佐；檢方認為，偵查庭屬參與庭訊以外之人不得任意進出的空間，為符合偵查不公開規範，參與庭訊者主觀上顯具有隱密活動而不欲公開期待，王違規錄音，也已侵犯其他庭訊人隱私，依妨害秘密罪嫌起訴。

台中地院一審簡易庭認為，王男明知偵查程序非公開，仍用錄音設備進入偵查庭，竊錄他人非公開談話，依無故以錄音設備竊錄他人非公開之談話罪，判他拘役20日，得易科罰金；另扣案的Apple Watch手表，是王用來竊錄工具，經採證後竊錄內容確實在手表內，予以宣告沒收。

王男不服上訴，主張錄音是為了紀錄自身發言內容以防忘記，他經濟困難、需扶養7歲小孩並負擔房租、貸款，請求輕判。