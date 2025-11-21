影射三立前記者馬郁雯性交易「雙重詆毀」？押柯文哲的法官這樣判

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

三立電視台前記者馬郁雯去年偵查中揭露民眾黨前主席柯文哲收賄1500萬元，劉姓男子在馬女臉書留言「1500 1H2S?」影射馬女從事性交易被訴；台北地院分案由曾經裁押柯的法官呂政燁審理，依誹謗罪判劉有期徒刑4月，得易科罰金。可上訴。

呂政燁認為，一般人基於行為常態的道德感受，一旦聽聞劉所指摘情節，可能對馬女的品格形象產生懷疑，認為馬女不僅是從事性交易以換取對價、甚至價碼低到只剩1500元行情極差的「雙重詆毀」、而屬足以貶損馬女名譽，犯散布文字誹謗罪。

判決指出，劉姓男子2024年9月12日登入臉書「馬郁雯 Wendy」粉絲專頁後，在網友留言「記者到底陪誰睡七年」、「陪睡女」、「支持馬記者，馬記者經營這條線七年絕對沒有靠陪睡或是張腿亦或是口技…」、「過幾天會不會有陪睡名單出現？」等內容後再留言。

劉貼文留言「1500 1H2S？」影射馬郁雯以1小時收費1500元的對價與他人從事性交易被起訴。

法院審理，劉坦承發文、留言，但否認有誹謗故意，劉辯稱「『1500 1H2S？』意思是1H 2 Section（階段），1500是下午三點的意思，不是金額」，『1500』是因馬郁雯揭露有關「1500」是否收取賄賂，是與公共議題有關等。

不過，呂政燁審理後，不採信劉的辯詞，認定劉所指摘的情節，自可能使人對馬女的品格、形象產生懷疑。

呂政燁的判決指出，劉毀損馬女的名譽且犯後否認犯行，還自信並稱其行為正當，又未與馬女達成和解或徵得對方諒解，行為誠屬不該，因此，依法量刑處罰。

三立電視台前記者馬郁雯。圖／聯合報系資料照
三立電視台前記者馬郁雯。圖／聯合報系資料照

馬郁雯 性交易 收賄

