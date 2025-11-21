基隆婦里辦罵里長「不要臉、智慧低能」 公然侮辱罪判罰6千元

基隆市吳姓婦人在某里民活動中心領取老人節禮品時，因先前報名參加里民旅遊時糾紛，一時氣憤辱罵曾姓里長，法官認為，她多次出言「不要臉、骯髒人」、「智慧低能」等不堪言詞，日前依公然侮辱罪判罰金6千元。

基隆地院判決書指出，吳婦於民國113年10月7日下午2時34分許，到某里長辦公室要領取老人節禮品時，因先前報名旅遊即有過糾紛，與里長再度發生爭執，涉嫌多次出言辱罵，里長提出告訴，並經警方送辦、檢方起訴。

法官檢視監視器釐清雙方說詞，依監視器影像顯示，吳婦一進入里長辦公室時，即出言質問里長不讓她報名里民旅遊一事，言詞間夾雜「不要臉、骯髒人（台語）」等不堪言詞；當時里長回應，僅反駁並澄清未因貪汙案遭起訴，且語氣極為平和。

經統計，吳婦先後出言辱罵里長「不要臉」共4次，「骯髒人」2次，「智慧低能」1次。

法官審理指出，吳婦因氣憤，利用不特定里民出入領取禮品、屬得以共見共聞的場合及情況，接續以「不要臉、骯髒人」、「智慧低能」等不堪言詞，出言辱罵曾姓里長，貶損曾的人格尊嚴、名譽及社會評價。