快訊

標普500指數上演4月以來最大逆轉 原因為何？

11月颱風出現機率略上升 他曝關鍵原因：颱風季變長、強度變強

太子集團跨國洗錢案「串滅證三人組」遭押...凌晨上囚車畫面曝

基隆婦里辦罵里長「不要臉、智慧低能」 公然侮辱罪判罰6千元

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市吳姓婦人在某里民活動中心領取老人節禮品時，因先前報名參加里民旅遊時糾紛，一時氣憤辱罵曾姓里長，法官認為，她多次出言「不要臉、骯髒人」、「智慧低能」等不堪言詞，日前依公然侮辱罪判罰金6千元。

基隆地院判決書指出，吳婦於民國113年10月7日下午2時34分許，到某里長辦公室要領取老人節禮品時，因先前報名旅遊即有過糾紛，與里長再度發生爭執，涉嫌多次出言辱罵，里長提出告訴，並經警方送辦、檢方起訴。

法官檢視監視器釐清雙方說詞，依監視器影像顯示，吳婦一進入里長辦公室時，即出言質問里長不讓她報名里民旅遊一事，言詞間夾雜「不要臉、骯髒人（台語）」等不堪言詞；當時里長回應，僅反駁並澄清未因貪汙案遭起訴，且語氣極為平和。

經統計，吳婦先後出言辱罵里長「不要臉」共4次，「骯髒人」2次，「智慧低能」1次。

法官審理指出，吳婦因氣憤，利用不特定里民出入領取禮品、屬得以共見共聞的場合及情況，接續以「不要臉、骯髒人」、「智慧低能」等不堪言詞，出言辱罵曾姓里長，貶損曾的人格尊嚴、名譽及社會評價。

法官說，考量她坦承犯行，因與里長相處不睦、素有怨隙，辱罵的內容，也並未取得里長諒解，因此依公然侮辱罪判決罰金6千元。

基隆婦里辦罵里長「不要臉、智慧低能」，法官依公然侮辱罪判罰6千元。本報資料照片
基隆婦里辦罵里長「不要臉、智慧低能」，法官依公然侮辱罪判罰6千元。本報資料照片

法官 監視器 基隆

延伸閱讀

週末短暫回暖！24日東北季風再增強 北部轉涼有雨

藍白2026搭檔選正副縣市長？ 李乾龍鬆口：看機緣但可行

基隆這國小前百米逾20根「電桿叢林」 上學尖峰打結將內移6根

基隆連日暴雨釀禍！謝忻「臉整個爛掉」曝驚人原因

相關新聞

少年重罪前科可塗銷 挨批「黑幫免洗筷」

新北市國中校園割頸案引發國人關注少年犯罪問題，少年犯重案依法仍可塗銷前科紀錄，國民黨立委吳宗憲昨質詢指黑幫利用少年犯罪當...

少年重罪前科可塗銷？警方：延長觀察期 減少僥倖心態

警方分析少年犯罪以詐騙居多，多是詐騙集團底層的車手，被黑幫視為「耗材」。有警官認為，視少年犯案情節延長前科塗銷觀察期，可...

10年撈1.3億 中鋼構集體收回扣案起訴11人

中鋼上市子公司中鋼構工程師集體收回扣案，業務組長謝佰祿等人被控與下游包商合作，浮報工程款流入私人帳戶，並入股下包分紅，1...

基隆婦里辦罵里長「不要臉、智慧低能」 公然侮辱罪判罰6千元

基隆市吳姓婦人在某里民活動中心領取老人節禮品時，因先前報名參加里民旅遊時糾紛，一時氣憤辱罵曾姓里長，法官認為，她多次出言...

少事法修正草案 法官質疑：殺人罪可塗銷 輕罪再犯不行？

司法院提出少年事件處理法部分條文修正草案，少年前案處分或刑執行完畢或赦免後，三年內未再受他案處分或刑的宣告，前案才能塗銷...

桃園五連霸前市議員貪千餘萬今遭訴移審 法官裁定再羈押禁見3月

民進黨五連霸桃園前市議員吳宗憲2022年連任失利，但時任議員20年期間，涉嫌利用人頭助理詐領1455萬餘元，並使公務員登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。