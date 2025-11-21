基隆婦里辦罵里長「不要臉、智慧低能」 公然侮辱罪判罰6千元
基隆市吳姓婦人在某里民活動中心領取老人節禮品時，因先前報名參加里民旅遊時糾紛，一時氣憤辱罵曾姓里長，法官認為，她多次出言「不要臉、骯髒人」、「智慧低能」等不堪言詞，日前依公然侮辱罪判罰金6千元。
基隆地院判決書指出，吳婦於民國113年10月7日下午2時34分許，到某里長辦公室要領取老人節禮品時，因先前報名旅遊即有過糾紛，與里長再度發生爭執，涉嫌多次出言辱罵，里長提出告訴，並經警方送辦、檢方起訴。
法官檢視監視器釐清雙方說詞，依監視器影像顯示，吳婦一進入里長辦公室時，即出言質問里長不讓她報名里民旅遊一事，言詞間夾雜「不要臉、骯髒人（台語）」等不堪言詞；當時里長回應，僅反駁並澄清未因貪汙案遭起訴，且語氣極為平和。
經統計，吳婦先後出言辱罵里長「不要臉」共4次，「骯髒人」2次，「智慧低能」1次。
法官審理指出，吳婦因氣憤，利用不特定里民出入領取禮品、屬得以共見共聞的場合及情況，接續以「不要臉、骯髒人」、「智慧低能」等不堪言詞，出言辱罵曾姓里長，貶損曾的人格尊嚴、名譽及社會評價。
法官說，考量她坦承犯行，因與里長相處不睦、素有怨隙，辱罵的內容，也並未取得里長諒解，因此依公然侮辱罪判決罰金6千元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言