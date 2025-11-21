聽新聞
0:00 / 0:00
少年重罪前科可塗銷？警方：延長觀察期 減少僥倖心態
警方分析少年犯罪以詐騙居多，多是詐騙集團底層的車手，被黑幫視為「耗材」。有警官認為，視少年犯案情節延長前科塗銷觀察期，可增加犯罪成本，不讓少年有「一筆勾銷」僥倖心態，但牽涉家庭、學校、社會教育等配套，有待討論。
警政署統計今年一至八月，查獲十二到十七歲嫌疑犯一萬○五五六人，其中以涉詐欺二九四三人占兩成七最多，有一八四六人是擔任車手，其次竊盜一五○三人、一般傷害一一八○人。
台北市陳姓警官說，車手是詐欺產業鏈底層工作，詐團多與黑幫掛勾，吸收少年當耗材，少年就是黑幫利益下的砲灰，「被抓還被黑幫說成是鍛鍊，不關不會大尾！」
他認為視犯罪情延長前科塗銷觀察期，可增加犯罪成本，從近年刑案來看，黑幫確實有意讓少年執行重大案件，例如許多槍擊恐嚇案都找少年執行，就是認為保護處分或徒刑執行完畢後三年就塗銷前科，容易說服少年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言