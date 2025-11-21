少年重罪前科可塗銷？警方：延長觀察期 減少僥倖心態

警方分析少年犯罪以詐騙居多，多是詐騙集團底層的車手，被黑幫視為「耗材」。有警官認為，視少年犯案情節延長前科塗銷觀察期，可增加犯罪成本，不讓少年有「一筆勾銷」僥倖心態，但牽涉家庭、學校、社會教育等配套，有待討論。

警政署統計今年一至八月，查獲十二到十七歲嫌疑犯一萬○五五六人，其中以涉詐欺二九四三人占兩成七最多，有一八四六人是擔任車手，其次竊盜一五○三人、一般傷害一一八○人。

台北市陳姓警官說，車手是詐欺產業鏈底層工作，詐團多與黑幫掛勾，吸收少年當耗材，少年就是黑幫利益下的砲灰，「被抓還被黑幫說成是鍛鍊，不關不會大尾！」

他認為視犯罪情延長前科塗銷觀察期，可增加犯罪成本，從近年刑案來看，黑幫確實有意讓少年執行重大案件，例如許多槍擊恐嚇案都找少年執行，就是認為保護處分或徒刑執行完畢後三年就塗銷前科，容易說服少年。