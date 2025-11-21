少年重罪前科可塗銷 挨批黑幫免洗筷

新北市國中校園割頸案引發國人關注少年犯罪問題，少年犯重案依法仍可塗銷前科紀錄，國民黨立委吳宗憲昨質詢指黑幫利用少年犯罪當「免洗筷」，塗銷觀察期不應一致三年，須視情節而定；司法院回應，塗銷立法意旨是讓少年復歸社會，為刑事政策選擇。

楊姓男國中生前年在校內遭割頸身亡，行凶的郭姓少年與教唆的林姓少女一審被依殺人罪各判九年、八年徒刑，現上訴台灣高等法院。吳宗憲昨在立法院司法及法制委員會說，無法忘記這個案子，國家應重視未成年保護與面對未成年犯罪。

吳宗憲指出，黑幫利用少年「反正犯罪也不會怎樣」、「觀察期才三年」漏洞，把少年當免洗筷，教唆開槍殺人也沒差，政府以為在維持社會正義、保障少年，會不會反而害了孩子？司法官員不應在象牙塔講理論，尤其要檢討「成少共犯」問題。

吳宗憲說，少年無論犯輕、重罪，犯罪前科塗銷都是三年觀察期，例如入屋行竊犯五年以下竊盜罪，走少年保護途徑，若偷竊時因屋主發現而施予暴力，因構成五年以上強盜罪，走刑事程序，移送由檢察官調查，但塗銷制度都一樣。

司法院副秘書長王梅英解釋，不管是少年保護事件或刑事前科，塗銷的立法意旨是讓少年復歸。吳宗憲批司法院忽略兩者差異及社會防衛責任，新北割頸案凸顯政府對少年「保護到極致」、「保護到爆炸」，觀察期一模一樣，會讓其他學生活在恐懼中。

吳宗憲說，學生殺人竟和竊盜一樣「三年歸零」，同學、老師都不知道班上有曾犯重罪學生，如何預防？新北割頸案同班同學目睹連砍十幾刀殺人場景，如這名少年結束刑期回到社會，觀察期夠不夠？是否真的改變、確認不再犯？

王梅英表示，此為刑事政策的選擇。吳宗憲指司法院唱高空、講大道理，拿刑事政策、復歸社會遊說，但人民只在乎小孩平安回家，不會埋單。