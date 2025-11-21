10年撈1.3億 中鋼構集體收回扣案起訴11人

中鋼上市子公司中鋼構工程師集體收回扣案，業務組長謝佰祿等人被控與下游包商合作，浮報工程款流入私人帳戶，並入股下包分紅，10年得手1.3億元；高雄地檢署昨依詐欺、背信等罪，起訴謝與4名工程師、4名業者、2名親友共11人，對謝求處16年以上徒刑。

檢調查出，中鋼構業務組長謝佰祿與麾下工程師張姓、林姓及兩名陳姓男子合謀，由承攬中鋼構工程的吊裝公司負責人沈姓、陳姓男子，虛報吊裝工項及噸數浮報款項，中鋼構撥款後，部分流入謝等人帳戶；謝等人指示沈等下包，多次虛報款項、工程項目請款，使中鋼構額外支出3090萬餘元。

另外，謝等人與安全網包商萬姓男子合作，由萬等人灌水工地安全網、安全通道經費，開不實發票向中鋼構請款，作為謝等人回扣；謝、張更入股下包，待下包取得中鋼構案子後，收取10%至20%分紅。

檢調粗估，2014年至今年7月被查獲，謝等人以虛報、溢領、分紅等獲利1.3億元，其中謝獲5774萬、張1858萬、林912萬、陳255萬、陳155萬元，業者利潤近3千萬元，1000多萬元不知去向。檢調分析金流，下包大筆款項進入謝等人帳戶，謝也透過張姓妻子、曾姓友人帳戶收回扣，用以買豪宅及投資，謝等人均認罪。

雄檢起訴謝等11人，批謝明知鋼構乃大型建築量體最重要安全支柱，卻毫無工程倫理意識，以偽造文書、填製不實會計憑證等，虛增浮報款項，使中鋼構及開發商蒙受嚴重損失，影響投資人評價；對謝求處16年以上徒刑，4名工程師分別3至10年。