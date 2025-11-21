快訊

美股早盤／輝達亮眼財報點燃多頭氣勢 道瓊飆升逾600點、台積電ADR漲3.6%

6歲女童上學途中狂吐不止 母嚇傻急送醫仍救不回

聽新聞
0:00 / 0:00

10年撈1.3億 中鋼構集體收回扣案起訴11人

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

中鋼上市子公司中鋼構工程師集體收回扣案，業務組長謝佰祿等人被控與下游包商合作，浮報工程款流入私人帳戶，並入股下包分紅，10年得手1.3億元；高雄地檢署昨依詐欺、背信等罪，起訴謝與4名工程師、4名業者、2名親友共11人，對謝求處16年以上徒刑。

檢調查出，中鋼構業務組長謝佰祿與麾下工程師張姓、林姓及兩名陳姓男子合謀，由承攬中鋼構工程的吊裝公司負責人沈姓、陳姓男子，虛報吊裝工項及噸數浮報款項，中鋼構撥款後，部分流入謝等人帳戶；謝等人指示沈等下包，多次虛報款項、工程項目請款，使中鋼構額外支出3090萬餘元。

另外，謝等人與安全網包商萬姓男子合作，由萬等人灌水工地安全網、安全通道經費，開不實發票向中鋼構請款，作為謝等人回扣；謝、張更入股下包，待下包取得中鋼構案子後，收取10%至20%分紅。

檢調粗估，2014年至今年7月被查獲，謝等人以虛報、溢領、分紅等獲利1.3億元，其中謝獲5774萬、張1858萬、林912萬、陳255萬、陳155萬元，業者利潤近3千萬元，1000多萬元不知去向。檢調分析金流，下包大筆款項進入謝等人帳戶，謝也透過張姓妻子、曾姓友人帳戶收回扣，用以買豪宅及投資，謝等人均認罪。

雄檢起訴謝等11人，批謝明知鋼構乃大型建築量體最重要安全支柱，卻毫無工程倫理意識，以偽造文書、填製不實會計憑證等，虛增浮報款項，使中鋼構及開發商蒙受嚴重損失，影響投資人評價；對謝求處16年以上徒刑，4名工程師分別3至10年。

延伸閱讀

談台日技術工程合作 蕭美琴：盼科技、韌性領域持續推進

高雄九曲市場施工一半包商落跑 還掛布條警告「請勿破壞」

虎尾分洪道和抽水站開工典禮 抽水站突然喊停原因曝光

中鋼構工程師集體索回扣...夥同包商灌水工程費得手逾億元 起訴11人

相關新聞

林姿妙貪汙案二審開庭！這5人不認罪堅持清白 「他」控廉政官不正訊問

停職中的宜蘭縣長林姿妙被控違法核發農地農用證明、延長臨時建築物使用期限，圖利地主免徵土地增值稅，另涉及洗錢、財產來源不明...

指林智堅承諾兒童醫院容積率450％ 陳智菡判賠原因是「這句話」說錯了

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城容積率弊案後，民眾黨立法院黨團主任陳智菡去年指控新竹市前市長林智堅曾承諾「有辦法讓新竹馬偕兒...

少年重罪前科可塗銷？警方：延長觀察期 減少僥倖心態

警方分析少年犯罪以詐騙居多，多是詐騙集團底層的車手，被黑幫視為「耗材」。有警官認為，視少年犯案情節延長前科塗銷觀察期，可...

少事法修正草案 法官：殺人罪可塗銷 輕罪再犯不行？

司法院提出少年事件處理法部分條文修正草案，少年前案處分或刑執行完畢或赦免後，三年內未再受他案處分或刑的宣告，前案才能塗銷...

少年重罪前科可塗銷 挨批黑幫免洗筷

新北市國中校園割頸案引發國人關注少年犯罪問題，少年犯重案依法仍可塗銷前科紀錄，國民黨立委吳宗憲昨質詢指黑幫利用少年犯罪當...

10年撈1.3億 中鋼構集體收回扣案起訴11人

中鋼上市子公司中鋼構工程師集體收回扣案，業務組長謝佰祿等人被控與下游包商合作，浮報工程款流入私人帳戶，並入股下包分紅，1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。