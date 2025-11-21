少事法修正草案 法官：殺人罪可塗銷 輕罪再犯不行？

司法院提出少年事件處理法部分條文修正草案，少年前案處分或刑執行完畢或赦免後，三年內未再受他案處分或刑的宣告，前案才能塗銷。司法院表示，不只協助少年復歸社會，也兼顧「防治少年再犯、維護社會安全」與「保障被害人權益」。

新北校園割頸案令人怵目驚心，詐騙集團利用少年當車手更層出不窮，但對少年前案是否該塗銷，各界看法並不一致。割頸案死者楊姓男學生的父親曾發聲明，指殺害兒子的少年與教唆的少女，多次的行政處遇都是保護管束，仍不知悔改，塗銷紀錄可完全抹滅之前眾多惡行，法官縱放、司法溺愛鑄成大錯。

立法院司法及法制委員會本月十二日開會時，民進黨立委莊瑞雄指一九五五年的司法行政部採「宜教不宜罰」立法原則，充滿少年保護主義，到了一九七二年被質疑是鼓勵犯罪，一九七六年增訂塗銷制度，一九九七年又全面回歸少年保護制度。他質疑現在不分事由輕重，增加三年未再犯罪才可塗銷，是否符合健全少年自我成長、避免烙印或汙名化的初衷？

有法官質疑，少事法修正草案存在邏輯問題，當一名少年先後犯兩個輕罪，例如偷腳踏車，前案紀錄不能塗銷，但若第一次犯的是殺人重罪，通常可因年紀、自首等條件獲減刑，若「乖三年」即塗銷前案紀錄，這兩種情形哪個比較嚴重？另外，以德國為例，少年有性犯罪紀錄難以塗銷。

法務部次長徐錫祥曾在司委會指少年是跨部會問題，縱使接受感化教育，回到社會後，如家庭、學校教育無法承接，又會回到犯罪集團。司法院表示，司法院及全國少年法庭，對觸法少年規劃各項輔導作業及措施，預防少年加入黑幫。