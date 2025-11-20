桃園五連霸前市議員貪千餘萬今遭訴移審 法官裁定再羈押禁見3月

民進黨五連霸桃園前市議員吳宗憲2022年連任失利，但時任議員20年期間，涉嫌利用人頭助理詐領1455萬餘元，並使公務員登載不實，所得全花在贍養費、玩股票，桃園地檢署今依貪汙罪起訴吳等8人，吳移審後，法官以罪嫌重大裁定再羈押禁見3個月。

法官裁定書指出，被告吳宗憲經訊問後，坦承檢方起訴書所載犯罪事實經過及罪名，且其犯行有卷內相關證據可稽，涉犯貪汙治罪條例的利用職務上機會詐欺取財及刑法第214條的使公務員登載不實等罪，犯罪嫌疑重大。

被告這次所涉罪名最輕本刑即為有期徒刑7年以上，歷經調詢及偵訊程序後，可知未來的刑期不短，而於偵查過程中，他曾刪除手機對話紀錄，有毀滅證據的跡象；以前擔任過縣市議員，擁有人脈和資源，可能幫助他逃跑；也可能利用影響力去聯絡或影響證人，串供或毀滅證據，因此法院認為在面臨重罪壓力，確實有很高的動機和可能性去逃亡、滅證或勾串，這些情況符合均符合刑訴法規定的羈押理由。