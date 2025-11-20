快訊

賴總統核定！國防部對内發布晉升中、少將名單 下月1日生效

你有用嗎？這款App資安漏洞波及全球 35億帳號個資「恐大規模外洩」

全台洗三溫暖！周末飆30度 下周東北季風增強這2日最凍剩16度

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園五連霸前市議員貪千餘萬今遭訴移審 法官裁定再羈押禁見3月

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

民進黨五連霸桃園前市議員吳宗憲2022年連任失利，但時任議員20年期間，涉嫌利用人頭助理詐領1455萬餘元，並使公務員登載不實，所得全花在贍養費、玩股票，桃園地檢署今依貪汙罪起訴吳等8人，吳移審後，法官以罪嫌重大裁定再羈押禁見3個月。

法官裁定書指出，被告吳宗憲經訊問後，坦承檢方起訴書所載犯罪事實經過及罪名，且其犯行有卷內相關證據可稽，涉犯貪汙治罪條例的利用職務上機會詐欺取財及刑法第214條的使公務員登載不實等罪，犯罪嫌疑重大。

被告這次所涉罪名最輕本刑即為有期徒刑7年以上，歷經調詢及偵訊程序後，可知未來的刑期不短，而於偵查過程中，他曾刪除手機對話紀錄，有毀滅證據的跡象；以前擔任過縣市議員，擁有人脈和資源，可能幫助他逃跑；也可能利用影響力去聯絡或影響證人，串供或毀滅證據，因此法院認為在面臨重罪壓力，確實有很高的動機和可能性去逃亡、滅證或勾串，這些情況符合均符合刑訴法規定的羈押理由。

法院考量，被告所涉重罪，案件才剛起訴至院方還在審理初期，以及他目前身心狀況，經過衡量後，認為如果只用保釋、責付、限制住居、定期報到或電子監控等方式，無法確保司法程序順利進行，所以依比例原則判斷，羈押是必要的措施，並不算過度。因此裁定自今天起羈押3個月，並禁止接見與通信。

桃園市民進黨前議員吳宗憲競選連任失利涉嫌買票獲判2年、緩刑5年定讞，卻又被查出擔任20年議員期間，虛報人頭助理，詐領1455萬餘元，桃檢今依貪汙等罪起訴移審，桃園地院召開接押庭，認罪嫌重大，有逃亡、滅證及勾串之虞，裁定自今日起再羈押禁見3個月。圖／聯合報資料
桃園市民進黨前議員吳宗憲競選連任失利涉嫌買票獲判2年、緩刑5年定讞，卻又被查出擔任20年議員期間，虛報人頭助理，詐領1455萬餘元，桃檢今依貪汙等罪起訴移審，桃園地院召開接押庭，認罪嫌重大，有逃亡、滅證及勾串之虞，裁定自今日起再羈押禁見3個月。圖／聯合報資料

證據 議員 桃園地檢署
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

「少年變黑幫免洗筷」 吳宗憲批對少年凶手：保護到極致、到爆炸

桃市前議員吳宗憲涉人頭助理費...20年詐千餘萬 檢起訴8人沒收所得

桃園前議員吳宗憲涉詐領助理費逾1455萬 遭起訴、聲請沒收犯罪所得

辦罷免、監委出國都能用二備金 吳宗憲質疑蘇澳治水救命工程為何不用

相關新聞

林姿妙貪汙案二審開庭！這5人不認罪堅持清白 「他」控廉政官不正訊問

停職中的宜蘭縣長林姿妙被控違法核發農地農用證明、延長臨時建築物使用期限，圖利地主免徵土地增值稅，另涉及洗錢、財產來源不明...

指林智堅承諾兒童醫院容積率450％ 陳智菡判賠原因是「這句話」說錯了

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城容積率弊案後，民眾黨立法院黨團主任陳智菡去年指控新竹市前市長林智堅曾承諾「有辦法讓新竹馬偕兒...

桃園五連霸前市議員貪千餘萬今遭訴移審 法官裁定再羈押禁見3月

民進黨五連霸桃園前市議員吳宗憲2022年連任失利，但時任議員20年期間，涉嫌利用人頭助理詐領1455萬餘元，並使公務員登...

「石化業教父」陳武雄詐貸又遭判刑…曾潛逃卻回台治癌 高院裁科技監控

工總前理事長、和桐集團創辦人陳武雄，2015年因和鑫光電內線交易案判刑2年6個月定讞，卻在入監前潛逃出境，直到罹癌需返台...

苗栗犬舍事件延燒 動保團體控告動防所長涉圖利

苗栗「人人犬舍」爆不當飼養繁殖、割犬隻聲帶，引發眾怒。台灣動物共生聯盟質疑，動防所評鑑多年卻未發現異狀，有掩護業者違法之...

神探 Impossible Mission桌曆開賣 檢察總長：破案的法學方法論

最高檢察署今舉行「2026神探 Impossible Mission」公益桌曆發表會，檢察總長邢泰釗表示，神探桌曆就是一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。