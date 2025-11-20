「石化業教父」陳武雄詐貸又遭判刑…曾潛逃卻回台治癌 高院裁科技監控

工總前理事長、和桐集團創辦人陳武雄，2015年因和鑫光電內線交易案判刑2年6個月定讞，卻在入監前潛逃出境，直到罹癌需返台接受治療，才自行回國歸案，且保外就醫。陳另涉台灣優力連鎖加油站詐貸18億元案，台灣高等法院日前依銀行法判4年6月，高院認為陳有逃亡之虞，裁定限制住居，自昨日起至2027年11月18日止，持個案手機拍攝自己面部照片並同步傳送至科技設備監控中心，定期向高院報到的科技設備監控。

陳武雄若違反高院所定的應遵守事項，法院得逕行拘提或為其他適當處分。

陳武雄2003年間以和桐公司法人代表，出任和鑫光電董事，因此得知和鑫以空殼公司進行假交易美化財報，被證交所發現並要求重編財報，於是提前在上述利空消息曝光前，大量出脫持股，藉此規避股價損失3573萬多元。二審依證交法內線交易罪，判處陳武雄徒刑2年6個月，併科罰金200萬元；最高法院2015年7月駁回上訴定讞。檢方雖對陳武雄實施防逃管制，但他依然入監服刑前夕偷渡至中國大陸，因此遭台北地檢署通緝。

2021年，陳武雄因罹癌決定返台治療，於是主動搭機返台，立刻由移民署解送歸案。陳雖坦承當年是偷渡出境，卻對於過程和地點前後供述不一。

而陳武雄涉及的「台灣優力連鎖加油站詐貸」，新北地院判他4年6月徒刑，高院上月7日駁回陳上訴。高院認為陳犯詐欺銀行且因犯罪獲取之財物達新台幣1億元以上罪之犯罪嫌疑重大，所涉罪名的法定本刑為3年以上10年以下有期徒刑，得併科罰金1千萬元以上2億元以下之罪，罪名不輕，依趨吉避凶人性，陳在可能面對長期的自由刑時，非無逃避可能。