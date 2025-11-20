林姿妙貪汙案二審開庭！這5人不認罪堅持清白 「他」控廉政官不正訊問

停職中的宜蘭縣長林姿妙被控違法核發農地農用證明、延長臨時建築物使用期限，圖利地主免徵土地增值稅，另涉及洗錢、財產來源不明等罪嫌，一審依貪汙治罪條例圖利等罪判12年6月徒刑。案件上訴，台灣高等法院開庭行準備程序，時任羅東鄉公所經建課長趙竑勳委任律師指控廉政官不正訊問，還說「你要扛下來嗎」，讓趙被迫做出迎合廉政官的陳述。

因同案被告眾多，高院今未傳喚林姿妙出庭，而僅傳喚前縣議員兼地主劉石純、時任羅東鄉公所經建課長趙竑勳、課員黃耀智、宜蘭縣政府建設處代理處長黃志良、建設處建築管理科長林志揚等5人出庭。

趙竑勳委任律師游儒倡向高院表示，本案偵查時，廉政官用詐欺訊問、疲勞訊問、反覆訊問、錯誤誘導等方式，並以「如果不是上級指示，那就是你指示的，你要扛下來嗎？」等語，讓趙做出迎合廉政官的陳述。

游儒倡說，一審開庭時，即有多次表示只有法院可以矯正偵查人員的不正訊問，但判決卻只有寥寥幾句、輕輕帶過，失去法院維護程序正義的功能。

劉石純則向高院表示，一審判決他涉犯圖利罪，感到非常委屈，股東陳正勲是賣個人土地，錢也是陳收走，不是公家的，他也沒有分到半分錢，且他對公家法令、規定不清楚，如果他有圖利罪，那2018年蓋章核准不用繳土地增值稅的公務員，是否也犯圖利罪？

他說，他年紀大、記憶模糊退化，才會偵查與一審對案情的陳述有矛盾、衝突，但他沒有犯罪。劉石純指出，他和陳正勲是共同土地所有人，2018年7月借土地給林姿妙的表姊，作為林姿妙的競選總部，他沒有獲得任何利益，也對土地解除列管、延長使用期限不知情。

高院今開庭傳喚的5人均否認犯行，維持無罪答辯，林志揚指自己沒有圖利的犯意及動機，加上當時有技師鑑定文件，承辦人也沒有表明本案有違法問題。至於黃志良一審獲判無罪，檢方上訴後，他仍堅持自身清白。

林姿妙被控在2018年使用羅東鎮98地號土地做為競選總部，2019年間地主劉石純、陳正勳持有1558地號被徵土增稅112萬元，二人向林姿妙陳情，林指示時任建設處代理處長吳朝琴等人違法認定1558地號符合農地農用，免徵土增稅，換取免費使用98地號做為2020年總統大選國民黨候選人韓國瑜競選總部，不法獲利約240萬元。

一審認為，免徵土地增值稅部分確實違法，林姿妙繼續無償使用98地號土地作為2020年競選總部，檢方提出的證據不足以證明與不課徵土地增值稅有對價關係，所以變更起訴法條為圖利罪，判刑7年、褫奪公權6年。