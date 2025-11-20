新北中和短裙男租屋處縱火害死同層租客 殺人罪判8年

新北市新莊區一名曾姓男子，涉嫌於去年10月2日凌晨於租屋處房內縱火，造成同樓層不同房間的吳姓女租客送醫不治，另名吳姓男租客則一氧化碳中毒險些喪命。由於身材壯碩的曾男犯案後，竟著俏麗格子短裙自行前往派出所報案，新北地方法院國民法官認定他符合自首要件，依殺人罪判刑8年。可上訴。

現年25歲的曾男案發當天凌晨2點50分許，於租屋處房內持打火機點燃窗簾，火勢順著窗簾向兩旁延燒，造成房內天花板、牆面、木門、玻璃、地板、床墊等燻黑和燒毀。

警消獲報後，共疏散該處四間出租套房共14人，火勢撲滅後雖然發現燃燒面積僅約5平方公尺，但過程中，同樓層32歲吳姓女租客，因一氧化碳中毒及吸入性灼傷，送醫不治，其37歲吳姓同居男友則緊急送醫被救回一命。

縱火後5分鐘，曾男身著白色和淺灰色格子短裙離開租屋處，隨機拜託路過不認識的機車騎士載他，於凌晨3點10分左右前往附近派出所報案，結果被眼尖員警認出，他正是前年12月初因心情不好，涉嫌在同一租屋處縱火發洩遭法辦的犯嫌，不料竟又再犯。

警方原將曾男依放火燒毀住宅或建築物及殺人罪嫌送辦，但檢方認為他僅將屋內設備、家具燒毀，房屋構成的重要部分和結構並未喪失其效用，加上其他房客證稱，曾男縱火後見火勢失控，曾以敲門、按門鈴警告鄰居，因此僅以依放火燒毀住宅未遂及過失致死罪起訴。