苗栗犬舍事件延燒 動保團體控告動防所長涉圖利

苗栗「人人犬舍」爆不當飼養繁殖、割犬隻聲帶，引發眾怒。圖／動防所提供

苗栗「人人犬舍」爆不當飼養繁殖、割犬隻聲帶，引發眾怒。台灣動物共生聯盟質疑，動防所評鑑多年卻未發現異狀，有掩護業者違法之虞，今天到地檢署告發所長張俊義涉嫌圖利。

台灣動物共生聯盟聯絡人黃泰山會同數名成員，下午前往苗栗地檢署按鈴申告張俊義涉嫌貪污治罪條例之圖利罪及刑法公務員登載不實罪。

黃泰山表示，人人犬舍事件引起全台關心貓狗人士公憤，苗栗縣長鍾東錦雖火速開鍘，重罰業者新台幣480萬餘元並廢止特定寵物業許可證，也將動防所相關人員送政風查辦進行行政懲處，這部分予以肯定，但是動防所不僅行政疏失，也可能涉及司法責任。

黃泰山指出，動防所自民國105年至113年7次查核評鑑人人犬舍，給予甲、乙等到優等評分，但犬舍近300隻犬隻被割聲帶，吠叫只有氣聲，查核評鑑人員怎可能沒發現，有包庇掩護業者違法牟利之虞。

台灣動物共生聯盟表示，張俊義身為苗栗縣動物保護防疫所所長，負有最終查核權利及責任，除行政責任外，亦應負起司法責任，因此聯盟今天告發張俊義，希望透過檢方偵辦，勿枉勿縱，查明是否涉有不法。

聯盟並呼籲，動保查核不能只是文件與評分，政府必須建立透明、公正、可監督的制度，避免黑箱操作與權益疏忽。

苗栗地檢署表示，地檢署接受告發人黃泰山遞狀申告後，已於今日分案調查。