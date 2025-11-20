快訊

你有用嗎？這款App資安漏洞波及全球 35億帳號個資「恐大規模外洩」

台積電員工五年多領45%…晶片廠紛加薪搶人留才 她卻說問題不在錢

全球最佳航空排名出爐！這間奪回第一寶座 我國航空名次曝光

苗栗犬舍事件延燒 動保團體控告動防所長涉圖利

中央社／ 苗栗縣20日電

苗栗「人人犬舍」爆不當飼養繁殖、割犬隻聲帶，引發眾怒。圖／動防所提供
苗栗「人人犬舍」爆不當飼養繁殖、割犬隻聲帶，引發眾怒。圖／動防所提供

苗栗「人人犬舍」爆不當飼養繁殖、割犬隻聲帶，引發眾怒。台灣動物共生聯盟質疑，動防所評鑑多年卻未發現異狀，有掩護業者違法之虞，今天到地檢署告發所長張俊義涉嫌圖利。

台灣動物共生聯盟聯絡人黃泰山會同數名成員，下午前往苗栗地檢署按鈴申告張俊義涉嫌貪污治罪條例之圖利罪及刑法公務員登載不實罪。

黃泰山表示，人人犬舍事件引起全台關心貓狗人士公憤，苗栗縣長鍾東錦雖火速開鍘，重罰業者新台幣480萬餘元並廢止特定寵物業許可證，也將動防所相關人員送政風查辦進行行政懲處，這部分予以肯定，但是動防所不僅行政疏失，也可能涉及司法責任。

黃泰山指出，動防所自民國105年至113年7次查核評鑑人人犬舍，給予甲、乙等到優等評分，但犬舍近300隻犬隻被割聲帶，吠叫只有氣聲，查核評鑑人員怎可能沒發現，有包庇掩護業者違法牟利之虞。

台灣動物共生聯盟表示，張俊義身為苗栗縣動物保護防疫所所長，負有最終查核權利及責任，除行政責任外，亦應負起司法責任，因此聯盟今天告發張俊義，希望透過檢方偵辦，勿枉勿縱，查明是否涉有不法。

聯盟並呼籲，動保查核不能只是文件與評分，政府必須建立透明、公正、可監督的制度，避免黑箱操作與權益疏忽。

苗栗地檢署表示，地檢署接受告發人黃泰山遞狀申告後，已於今日分案調查。

動物 司法
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

「人人犬舍」首批85隻犬公開認養高達6成 上班族盼下次假日辦理

賴總統加持陳品安有信心一戰苗栗縣長 鍾東錦回應「大家努力」

苗栗今年第5例野生鼬獾驗出狂犬病陽性 接觸犬隻均呈陰性

苗縣第16例野生鼬獾驗出狂犬病陽性 蔓延地域新增海線「通霄」

相關新聞

林姿妙貪汙案二審開庭！這5人不認罪堅持清白 「他」控廉政官不正訊問

停職中的宜蘭縣長林姿妙被控違法核發農地農用證明、延長臨時建築物使用期限，圖利地主免徵土地增值稅，另涉及洗錢、財產來源不明...

指林智堅承諾兒童醫院容積率450％ 陳智菡判賠原因是「這句話」說錯了

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城容積率弊案後，民眾黨立法院黨團主任陳智菡去年指控新竹市前市長林智堅曾承諾「有辦法讓新竹馬偕兒...

苗栗犬舍事件延燒 動保團體控告動防所長涉圖利

苗栗「人人犬舍」爆不當飼養繁殖、割犬隻聲帶，引發眾怒。台灣動物共生聯盟質疑，動防所評鑑多年卻未發現異狀，有掩護業者違法之...

神探 Impossible Mission桌曆開賣 檢察總長：破案的法學方法論

最高檢察署今舉行「2026神探 Impossible Mission」公益桌曆發表會，檢察總長邢泰釗表示，神探桌曆就是一...

比京華城多？指林智堅讓新竹兒童醫院容積率暴增 法院判陳智菡賠30萬

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城容積率弊案，而民眾黨立法院黨團主任陳智菡去年也指控在新竹市前市長林智堅任內，新竹馬偕兒童醫院...

新北當歸鴨少東疑欠賭債 天道盟太陽會分子率眾潑漆衝撞7人遭訴

在新北市新莊、樹林小有名氣的斗六當歸鴨，其鐘姓少東疑因有賭債糾紛，遭天道盟太陽會陳姓男子指使手下前往新莊總店和樹林分店，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。