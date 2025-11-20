指林智堅承諾兒童醫院容積率450％ 陳智菡判賠原因是「這句話」說錯了

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城容積率弊案後，民眾黨立法院黨團主任陳智菡去年指控新竹市前市長林智堅曾承諾「有辦法讓新竹馬偕兒童醫院容積率從250%升至450％」。林智堅不滿提民事訴訟求償200萬元，台北地方法院今判陳智菡應賠償30萬元，可上訴。

陳智菡去年9月質疑林智堅任職期間，通過新竹馬偕兒童醫院容積率案，從250%暴增到450%，比京華城560%到672%比例還高，且民眾黨新竹市議員李國璋告發後，卻整整一年沒有人查。

林智堅主張，柯文哲去年9月10日確定不抗告羈押禁見裁定後，陳智菡同日接受媒體採訪時，指林智堅曾在一個餐會中承諾，有辦法讓容積率從250%升至450%，判決書上的確可以證實林智堅前市長有做出這樣的承諾，「這是經過法院認證的」。

林智堅認為，新竹馬偕兒童醫院容積率已經檢方調查無具體違法情事而簽結，最高行政法院判決也認定新竹市政府調增容積率沒有違法，陳智菡言論不實，侵害他的名譽權，提民事訴訟要求陳智菡應賠償200萬元。

陳智菡反駁，她是針對新竹兒童醫院容積率暴增有無不法情事、我國司法有無雙標等議題發表意見，是針對可受公評事項為意見表達，屬於適當評論，應受言論自由保障。

陳智菡指出，法院刑事裁定理由也載明，時任新竹馬偕醫院院長蘇聰賢曾在董事會表示「在餐廳裡，林智堅市長親自保證450%，將來透過黨政協商，絕對不會有問題」等語，也可以顯示她所述言論為真。

台北地院認為，陳智菡相關言論屬於事實陳述，而不是意見表達，且足以使大眾對林智堅產生不當利用市長影響力，藉以影響個案容積率的負面形象，貶損個人評價，確實損害名譽。

北院指出，陳智菡所提的刑事裁定，僅認定蘇聰賢曾在董事會有相關說法，並沒有認定「林智堅確實承諾有辦法能夠讓容積率從250%升至450%」一事，但陳智菡發言卻指「經過法院認證」，與裁定內容不同。