快訊

近1月至少虧1.95億！黃立成以太幣遭清算71次「封王」 分析師曝下場

全支付遭盜刷…銀行局指「內部系統無異常」 39人點開釣魚簡訊恐難求償

大魯閣10億轉讓2商場 遠雄將接手台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場

聽新聞
0:00 / 0:00

神探 Impossible Mission桌曆開賣 檢察總長：破案的法學方法論

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

最高檢察署今舉行「2026神探 Impossible Mission」公益桌曆發表會，檢察總長邢泰釗表示，神探桌曆就是一本破案的法學方法論，小朋友看了有小「柯南」的非凡觀察力，大朋友看了有「福爾摩斯」的推理能力。

邢泰釗說，世界華文人口有14億以上，居然不能出版有名的犯罪推理小說，令人遺憾，台灣相當富裕，人民素質也高，是時候開始建立台灣自己本土司法美學與犯罪推理小說，希望結合相同理念的朋友，走出自己的一條本土司法美學與內涵。

公益桌曆今天在最高檢察署「貴陽講堂」公開發表，法務部保護司長洪信旭、PChome 董事長詹宏志、台灣犯罪作家聯會理事長既晴親臨現場。

洪信旭表示，最高檢的創意，將台灣法學教育跟法律思維推升到前所未有的層次，不僅打破民眾對司法機關冰冷的刻板印象，也讓民眾在欣賞精美插畫跟閱讀故事的同時，了解證據法則等辦案思維，這是最高明的柔性司法。

既晴表示，現代社會邏輯與法律素養非常重要，透過桌曆及微電影來表現法律的精神，走向一般大眾生活，非常有親切感；他說，以前農業社會出門前要先看農民曆，現在大家起床後應該看最高檢的公益桌曆。

詹宏志表示，桌曆12個月份就是12本書或12位作者的整理歸納，也隱藏著一個司法人員自我期許，期許自己在這樣混亂的世界裡頭，仍然有機會可以為社會扮演一個中流砥柱的角色。

詹說，真實世界的司法人員比推理小說裡面的神探辛苦很多，至少神探回到家不用寫這麼多書狀。

最高檢表示，「2025 法律 童話 物語公益桌曆」中小王子純真、勇敢，願意為心中的玫瑰負責任，就如同司法工作者堅守初心、勇於任事、負責到底的精神，最高檢察署將從預購者中抽出10名幸運民眾，贈送限量製作的「小王子」公仔1只。

最高檢察署今舉行「2026神探 Impossible Mission」公益桌曆發表會。記者王聖藜／攝影
最高檢察署今舉行「2026神探 Impossible Mission」公益桌曆發表會。記者王聖藜／攝影
法務部保護司司長洪信旭。記者王聖藜／攝影
法務部保護司司長洪信旭。記者王聖藜／攝影
最高檢察署今舉行「2026神探 Impossible Mission」公益桌曆發表會。記者王聖藜／攝影
最高檢察署今舉行「2026神探 Impossible Mission」公益桌曆發表會。記者王聖藜／攝影
最高檢察署今舉行「2026神探 Impossible Mission」公益桌曆發表會。記者王聖藜／攝影
最高檢察署今舉行「2026神探 Impossible Mission」公益桌曆發表會。記者王聖藜／攝影
檢察總長邢泰釗。記者王聖藜／攝影
檢察總長邢泰釗。記者王聖藜／攝影

司法 公益 法律
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

森林火災高風險季節到 林業署：舉發並破案可領10萬元獎金

跨國扒竊集團踢鐵板 檢警聯手破案守護觀光

好壯！嘉義縣消防猛男桌曆亮相 限量50本「只抽不賣」

基隆2026年稅務日曆、水果月曆及卡通桌曆亮相 15日開放捐贈發票兌換

相關新聞

中鋼構工程師集體索回扣...夥同包商灌水工程費得手逾億元 起訴11人

中鋼上市子公司中鋼構工程師集體收受回扣，該公司業務組長謝佰祿被控與下游包商合作，浮報工程吊裝經費，浮報款項再回流至謝妻及...

新北當歸鴨少東疑欠賭債 天道盟太陽會分子率眾潑漆衝撞7人遭訴

在新北市新莊、樹林小有名氣的斗六當歸鴨，其鐘姓少東疑因有賭債糾紛，遭天道盟太陽會陳姓男子指使手下前往新莊總店和樹林分店，...

指林智堅承諾兒童醫院容積率450％ 陳智菡判賠原因是「這句話」說錯了

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城容積率弊案後，民眾黨立法院黨團主任陳智菡去年指控新竹市前市長林智堅曾承諾「有辦法讓新竹馬偕兒...

神探 Impossible Mission桌曆開賣 檢察總長：破案的法學方法論

最高檢察署今舉行「2026神探 Impossible Mission」公益桌曆發表會，檢察總長邢泰釗表示，神探桌曆就是一...

比京華城多？指林智堅讓新竹兒童醫院容積率暴增 法院判陳智菡賠30萬

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城容積率弊案，而民眾黨立法院黨團主任陳智菡去年也指控在新竹市前市長林智堅任內，新竹馬偕兒童醫院...

桃園女女戀吵架競相追車 護花男趴引擎蓋摔車遭來車輾斃

桃園彭姓、黃姓女女戀起口角爭執，彭男為護黃女也加入戰局，黃女索性駕車先離去，彭男為阻止追車竟趴上引擎蓋，彭女無視前方手抓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。