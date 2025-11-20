神探 Impossible Mission桌曆開賣 檢察總長：破案的法學方法論

最高檢察署今舉行「2026神探 Impossible Mission」公益桌曆發表會，檢察總長邢泰釗表示，神探桌曆就是一本破案的法學方法論，小朋友看了有小「柯南」的非凡觀察力，大朋友看了有「福爾摩斯」的推理能力。

邢泰釗說，世界華文人口有14億以上，居然不能出版有名的犯罪推理小說，令人遺憾，台灣相當富裕，人民素質也高，是時候開始建立台灣自己本土司法美學與犯罪推理小說，希望結合相同理念的朋友，走出自己的一條本土司法美學與內涵。

公益桌曆今天在最高檢察署「貴陽講堂」公開發表，法務部保護司長洪信旭、PChome 董事長詹宏志、台灣犯罪作家聯會理事長既晴親臨現場。

洪信旭表示，最高檢的創意，將台灣法學教育跟法律思維推升到前所未有的層次，不僅打破民眾對司法機關冰冷的刻板印象，也讓民眾在欣賞精美插畫跟閱讀故事的同時，了解證據法則等辦案思維，這是最高明的柔性司法。

既晴表示，現代社會邏輯與法律素養非常重要，透過桌曆及微電影來表現法律的精神，走向一般大眾生活，非常有親切感；他說，以前農業社會出門前要先看農民曆，現在大家起床後應該看最高檢的公益桌曆。

詹宏志表示，桌曆12個月份就是12本書或12位作者的整理歸納，也隱藏著一個司法人員自我期許，期許自己在這樣混亂的世界裡頭，仍然有機會可以為社會扮演一個中流砥柱的角色。

詹說，真實世界的司法人員比推理小說裡面的神探辛苦很多，至少神探回到家不用寫這麼多書狀。