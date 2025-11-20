快訊

比京華城多？指林智堅讓新竹兒童醫院容積率暴增 法院判陳智菡賠30萬

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城容積率弊案，而民眾黨立法院黨團主任陳智菡去年也指控在新竹市前市長林智堅任內，新竹馬偕兒童醫院容積率暴增，從250%大幅增加至450％，批評比京華城還誇張。林智堅提民事訴訟求償200萬元，台北地方法院今判陳智菡應賠償30萬元，可上訴。

陳智菡去年9月質疑林智堅任職期間，通過新竹馬偕兒童醫院容積率案，從250%暴增到450%，比京華城560%到672%比例還高，且民眾黨新竹市議員李國璋告發後，卻整整一年沒有人查；另指林智堅曾在餐會中承諾，有辦法讓容積率從250%上升至450%等語。

林智堅認為陳智菡言論不實，侵害他的名譽權，提民事訴訟要求陳智菡應賠償200萬元。台北地院認為，陳智菡的言論已不法侵害林智堅的名譽權，且言論透過電視、媒體傳送，使得廣大群眾皆得知悉，廣為散布，林智堅精神必受有相當痛苦。

台北地院指出，林智堅自得請求陳智菡賠償非財產上的損害，審酌雙方學經歷、資力、情節等一切情狀，判決陳智菡應賠償林智堅30萬元。

民眾黨立院黨團主任陳智菡。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立院黨團主任陳智菡。圖／聯合報系資料照片
新竹市前市長林智堅。圖／聯合報系資料照片
新竹市前市長林智堅。圖／聯合報系資料照片

林智堅 陳智菡 新竹
相關新聞

中鋼構工程師集體索回扣...夥同包商灌水工程費得手逾億元 起訴11人

中鋼上市子公司中鋼構工程師集體收受回扣，該公司業務組長謝佰祿被控與下游包商合作，浮報工程吊裝經費，浮報款項再回流至謝妻及...

新北當歸鴨少東疑欠賭債 天道盟太陽會分子率眾潑漆衝撞7人遭訴

在新北市新莊、樹林小有名氣的斗六當歸鴨，其鐘姓少東疑因有賭債糾紛，遭天道盟太陽會陳姓男子指使手下前往新莊總店和樹林分店，...

苗栗犬舍事件延燒 動保團體控告動防所長涉圖利

苗栗「人人犬舍」爆不當飼養繁殖、割犬隻聲帶，引發眾怒。台灣動物共生聯盟質疑，動防所評鑑多年卻未發現異狀，有掩護業者違法之...

指林智堅承諾兒童醫院容積率450％ 陳智菡判賠原因是「這句話」說錯了

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城容積率弊案後，民眾黨立法院黨團主任陳智菡去年指控新竹市前市長林智堅曾承諾「有辦法讓新竹馬偕兒...

神探 Impossible Mission桌曆開賣 檢察總長：破案的法學方法論

最高檢察署今舉行「2026神探 Impossible Mission」公益桌曆發表會，檢察總長邢泰釗表示，神探桌曆就是一...

比京華城多？指林智堅讓新竹兒童醫院容積率暴增 法院判陳智菡賠30萬

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城容積率弊案，而民眾黨立法院黨團主任陳智菡去年也指控在新竹市前市長林智堅任內，新竹馬偕兒童醫院...

