比京華城多？指林智堅讓新竹兒童醫院容積率暴增 法院判陳智菡賠30萬

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城容積率弊案，而民眾黨立法院黨團主任陳智菡去年也指控在新竹市前市長林智堅任內，新竹馬偕兒童醫院容積率暴增，從250%大幅增加至450％，批評比京華城還誇張。林智堅提民事訴訟求償200萬元，台北地方法院今判陳智菡應賠償30萬元，可上訴。

陳智菡去年9月質疑林智堅任職期間，通過新竹馬偕兒童醫院容積率案，從250%暴增到450%，比京華城560%到672%比例還高，且民眾黨新竹市議員李國璋告發後，卻整整一年沒有人查；另指林智堅曾在餐會中承諾，有辦法讓容積率從250%上升至450%等語。

林智堅認為陳智菡言論不實，侵害他的名譽權，提民事訴訟要求陳智菡應賠償200萬元。台北地院認為，陳智菡的言論已不法侵害林智堅的名譽權，且言論透過電視、媒體傳送，使得廣大群眾皆得知悉，廣為散布，林智堅精神必受有相當痛苦。