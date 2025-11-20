新北當歸鴨少東疑欠賭債 天道盟太陽會分子率眾潑漆衝撞7人遭訴

在新北市新莊、樹林小有名氣的斗六當歸鴨，其鐘姓少東疑因有賭債糾紛，遭天道盟太陽會陳姓男子指使手下前往新莊總店和樹林分店，以潑紅漆及駕車衝撞鐵捲門方式討債。新北地檢署依恐嚇、毀損罪嫌起訴陳男及手下共7人。

據了解，「斗六當歸鴨新莊四維總店」和「斗六當歸鴨 鐘及美味 樹林店」在地經營超過18年，鐘姓少東疑似因線上博弈，與25歲主嫌陳男發生賭債糾紛卻神隱，陳男於是成立多個通訊軟體聯繫群組，在今年8月4日深夜及24日凌晨，兩度指揮、指示手下登門潑漆及駕車撞門討債，