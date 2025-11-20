快訊

新北當歸鴨少東疑欠賭債 天道盟太陽會分子率眾潑漆衝撞7人遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

在新北市新莊、樹林小有名氣的斗六當歸鴨，其鐘姓少東疑因有賭債糾紛，遭天道盟太陽會陳姓男子指使手下前往新莊總店和樹林分店，以潑紅漆及駕車衝撞鐵捲門方式討債。新北地檢署依恐嚇、毀損罪嫌起訴陳男及手下共7人。

據了解，「斗六當歸鴨新莊四維總店」和「斗六當歸鴨 鐘及美味 樹林店」在地經營超過18年，鐘姓少東疑似因線上博弈，與25歲主嫌陳男發生賭債糾紛卻神隱，陳男於是成立多個通訊軟體聯繫群組，在今年8月4日深夜及24日凌晨，兩度指揮、指示手下登門潑漆及駕車撞門討債，

今年9月8日，另一林姓主嫌前往該店臉書粉專，公布鐘男父母和胞兄的照片、臉書帳號等個資，並留言脅迫其父母出面處理債務。但鐘男父母供稱，兒子早已跟家中斷絕往來，對自身債務應自行負責，拒絕為子還債。

新北市新莊、樹林小有名氣的斗六當歸鴨，其鐘姓少東疑因有賭債糾紛，遭天道盟太陽會陳姓男子指使手下前往新莊總店和樹林分店，以潑紅漆及駕車衝撞鐵捲門方式討債。新北地檢署依恐嚇、毀損罪嫌起訴陳男及手下共7人。圖／聯合報系資料照片
新北市新莊、樹林小有名氣的斗六當歸鴨，其鐘姓少東疑因有賭債糾紛，遭天道盟太陽會陳姓男子指使手下前往新莊總店和樹林分店，以潑紅漆及駕車衝撞鐵捲門方式討債。新北地檢署依恐嚇、毀損罪嫌起訴陳男及手下共7人。圖／聯合報系資料照片

