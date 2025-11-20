快訊

直擊Google最新台灣士林辦公室、實驗室！Logo藏台灣工程師心血、電力還能送回台電

網友恐嚇在全台部分校園、鄭麗文住家放炸彈 點名殺光舔共藍白學生

言情小說時代落幕！萬達盛熄燈 席絹「最後情書」宣告封筆、于晴也說再見

中鋼構工程師集體索回扣...夥同包商灌水工程費得手逾億元 起訴11人

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

中鋼上市子公司中鋼構工程師集體收受回扣，該公司業務組長謝佰祿被控與下游包商合作，浮報工程吊裝經費，浮報款項再回流至謝妻及友人帳戶充當回扣，自2015年至被查獲為止，謝男等人共得手1.3億元，高雄地檢署偵結，依詐欺罪嫌起訴謝男、4名工程師及業者等11人。

中鋼構為國內知名鋼結構專業公司，負責鋼結構設計、安裝，國內許多知名建案、商業大樓都有中鋼構參與的足跡。

檢調查出，在中鋼構擔任業務組長的謝佰祿，與麾下張姓、林姓、陳姓等4名工程師、工地主任合謀，找來承攬中鋼構的沈姓、陳姓工程吊裝公司負責人，由沈男、陳男虛報吊裝工項及噸數，藉此向中鋼構浮報款項。

等中鋼構與沈男的公司完成議價後，進入施工階段時，再由張姓、林姓工程師協助護航，讓沈男的公司得以成功核算工程款，等中鋼構撥款後，部分「回扣」則轉入謝男、張男等人帳戶。

除浮報吊裝噸數外，檢調還查出，謝男等人會指示沈男等下包虛增工程項目，多次藉虛報款項、工程項目向中鋼構請款，使中鋼構額外支出3090萬餘元。

另外，由於工地有架設安全網、安全走道等勞安需求，謝佰祿等人會與熟識的安全網萬姓包商等人合作，由萬男等人灌水安全網、安全通道經費，溢估經費則充作謝男等人回扣，再由塊砌開立不實發票成功向中鋼構請款。

不僅於此，謝男和張姓工程師甚至以「技術」入股下包廠商，等包商取得中鋼構案子後，在收取10至20%不等分紅。

檢調粗估，自2014年起至被查獲為止，謝男與麾下4名工程師，至少以虛報、溢領、分紅等方式，獲利1.3億元；其中謝男得手5774萬元，張男1858萬元，林男912萬元，另兩名陳姓工程師，也得手255、155萬元，其餘則做為包商額外利潤，另有1000多萬元不知去向。

今年7月間，高雄市調查處接獲中鋼構通報後，報請高雄地檢署指揮搜索，謝男被拘提後聲押禁見獲准，檢調分析金流，發現謝收取的回扣都進入張姓妻子、曾姓友人帳戶，用來購入多筆豪宅及投資使用。

檢調偵辦時，謝男等人均坦承與下包商合謀灌水工程經費，另根據帳戶進出金流，確認下包廠商確實有大筆款項進入謝男等人及親友帳戶，施工地點遍及全國各地，許多都為知名建商名下建案。

雄檢今偵結，檢察官痛斥謝男明知鋼構乃大型建築量體最重要安全支柱，卻毫無工程倫理意識，以偽造文書、填製不實會計憑證等方式，虛增、浮報款項、工項，使中鋼構及開發商蒙受嚴重損失，影響投資人評價。

檢方依詐欺、背信等罪嫌起訴謝男在內共11人，即便謝男等人坦承犯行，但考慮犯罪動機、持續時間、手段型態及造成的潛在可能危害，實不宜輕縱，建請法官處謝佰祿16年以上徒刑、張姓、林姓、陳姓工程師則處3年至10年刑期，以為警懲。

中鋼上市子公司中鋼構工程師集體收受回扣，雄檢今起訴11人。取自Google Map
中鋼上市子公司中鋼構工程師集體收受回扣，雄檢今起訴11人。取自Google Map

回扣 帳戶 檢調
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

蕭副總統：台日友好在一次次挑戰中展現無遺

宜蘭員山大湖風景區何時「還湖於民」？縣府：明年以全新面貌開園

西湖溪疏濬挨批石虎重要廊道植被遭清空 苗縣府：將來類似工程會徵詢

「供台積電用電」地下電纜工程惹禍 土石波及車輛...台電道歉

相關新聞

中鋼構工程師集體索回扣...夥同包商灌水工程費得手逾億元 起訴11人

中鋼上市子公司中鋼構工程師集體收受回扣，該公司業務組長謝佰祿被控與下游包商合作，浮報工程吊裝經費，浮報款項再回流至謝妻及...

年收千萬婦遊波斯菊花海慘摔骨折 福壽山農場遭判國賠362萬元

蕭姓婦人到台中福壽山農場旅遊，在波斯菊花海掉落邊坡骨折，她以現場無警告標誌求償國賠1087萬元；台中地院查，農場種波斯菊...

平價韓系服飾欠稅153萬 士林分署要查封...負責人嚇慘急繳40萬

北市一家主打平價韓系服飾、在雙北有三家門市的知名服飾品牌，明明正常販賣營運，卻積欠綜所稅及健保費共153萬多元，遭財政部...

查獲太子集團洗錢核心角色 尼爾、天旭3人今晚7時開羈押庭

檢調偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，昨發動第2波搜索、拘提8人到案，檢方認為，尼爾創新負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭科...

吳子嘉爆陳時中「靠疫苗A一億美金」判賠200萬 最高法院廢棄發回更審

媒體人吳子嘉在政論節目說「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了1億美金」，政務委員、衛生福利部前部長陳時中提告求償1000萬...

桃園女女戀吵架競相追車 護花男趴引擎蓋摔車遭來車輾斃

桃園彭姓、黃姓女女戀起口角爭執，彭男為護黃女也加入戰局，黃女索性駕車先離去，彭男為阻止追車竟趴上引擎蓋，彭女無視前方手抓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。