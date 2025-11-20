中鋼構工程師集體索回扣...夥同包商灌水工程費得手逾億元 起訴11人

中鋼上市子公司中鋼構工程師集體收受回扣，該公司業務組長謝佰祿被控與下游包商合作，浮報工程吊裝經費，浮報款項再回流至謝妻及友人帳戶充當回扣，自2015年至被查獲為止，謝男等人共得手1.3億元，高雄地檢署偵結，依詐欺罪嫌起訴謝男、4名工程師及業者等11人。

中鋼構為國內知名鋼結構專業公司，負責鋼結構設計、安裝，國內許多知名建案、商業大樓都有中鋼構參與的足跡。

檢調查出，在中鋼構擔任業務組長的謝佰祿，與麾下張姓、林姓、陳姓等4名工程師、工地主任合謀，找來承攬中鋼構的沈姓、陳姓工程吊裝公司負責人，由沈男、陳男虛報吊裝工項及噸數，藉此向中鋼構浮報款項。

等中鋼構與沈男的公司完成議價後，進入施工階段時，再由張姓、林姓工程師協助護航，讓沈男的公司得以成功核算工程款，等中鋼構撥款後，部分「回扣」則轉入謝男、張男等人帳戶。

除浮報吊裝噸數外，檢調還查出，謝男等人會指示沈男等下包虛增工程項目，多次藉虛報款項、工程項目向中鋼構請款，使中鋼構額外支出3090萬餘元。

另外，由於工地有架設安全網、安全走道等勞安需求，謝佰祿等人會與熟識的安全網萬姓包商等人合作，由萬男等人灌水安全網、安全通道經費，溢估經費則充作謝男等人回扣，再由塊砌開立不實發票成功向中鋼構請款。

不僅於此，謝男和張姓工程師甚至以「技術」入股下包廠商，等包商取得中鋼構案子後，在收取10至20%不等分紅。

檢調粗估，自2014年起至被查獲為止，謝男與麾下4名工程師，至少以虛報、溢領、分紅等方式，獲利1.3億元；其中謝男得手5774萬元，張男1858萬元，林男912萬元，另兩名陳姓工程師，也得手255、155萬元，其餘則做為包商額外利潤，另有1000多萬元不知去向。

今年7月間，高雄市調查處接獲中鋼構通報後，報請高雄地檢署指揮搜索，謝男被拘提後聲押禁見獲准，檢調分析金流，發現謝收取的回扣都進入張姓妻子、曾姓友人帳戶，用來購入多筆豪宅及投資使用。

檢調偵辦時，謝男等人均坦承與下包商合謀灌水工程經費，另根據帳戶進出金流，確認下包廠商確實有大筆款項進入謝男等人及親友帳戶，施工地點遍及全國各地，許多都為知名建商名下建案。

雄檢今偵結，檢察官痛斥謝男明知鋼構乃大型建築量體最重要安全支柱，卻毫無工程倫理意識，以偽造文書、填製不實會計憑證等方式，虛增、浮報款項、工項，使中鋼構及開發商蒙受嚴重損失，影響投資人評價。