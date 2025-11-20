快訊

年收千萬婦遊波斯菊花海慘摔骨折 福壽山農場遭判國賠362萬元

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

蕭姓婦人到台中福壽山農場旅遊，在波斯菊花海掉落邊坡骨折，她以現場無警告標誌求償國賠1087萬元；台中地院查，農場種波斯菊供遊客拍照，卻未設置步道管理有欠缺，但蕭本身未注意也應負3成責任，審酌蕭年收千萬不能工作損失、精神撫慰金等，判福壽山國賠362萬元，可上訴。

蕭婦主張，她2023年9月30日和朋友到福壽山旅遊、住宿，隔天10月1日早上9點在園區內製茶廠波斯菊花海區步道遊覽，因當地海拔2100公尺，早晨步道因朝露潮濕，她因而跌落花海邊坡。而步道鋪有稻梗顯是供遊客入內拍照，卻無提醒遊客注意濕滑路面的警告標誌。

蕭表示，她跌倒多處骨折送醫急救，經3次手術至11月22日才出院，依醫療、交通、看護、不能工作損失607萬元、精神撫慰金80萬元，一共向福壽山求償國賠1087萬7411元。

福壽山抗辯稱，當天天氣晴朗，波斯菊花田旁步道是柏油路面，通常行走不會滑倒，是蕭無視標示及遊客入場須知部分步道區域高低落差大，落枝草地容易濕滑，請注意踏穩腳步，遵循步道步行等語，而未走在步道，卻走在田間斜坡才跌倒，認為和農場設置、管理間無關。

台中地院查，福壽山種波斯菊花海供遊客觀賞，本應設置步道供遊客靠近，若認不宜靠近只能遠觀，則應設置隔離、警告標誌，但兩者俱無，且當天同行友人也說，有大量遊客通過該處斜坡，可見並非蕭婦個人冒險行為，而是農場設置管理有欠缺。

中院認為，福壽山雖在步道旁掛有遊客安全須知，但現場是農場特意種植的觀賞植物，遊客當然會想要靠近，一般人也不會意識到，農場設置的景點「竟然是非開放區域」不能靠近，認定農場內波斯菊花海因未設置行走步道，福壽山管理有欠缺，應負國賠責任。

中院查，蕭婦2023年收入1300多萬元、2022年也有近1200萬元，依她休養4個月計算，認定薪資損害為488萬元，另考量受傷痛苦等，精神撫慰金為30萬元適當，連同其他醫藥費用等，一共550萬7238元。

但中院也認為，當天僅有蕭婦1人跌倒，其本身未能注意也應付3成過失責任，再扣除保險後，一共判福壽山應給付蕭婦362萬67元。

福壽山農場。圖／報系資料照

國賠 標誌 骨折
