水族商砸200萬元想買高價海馬 好友拍胸幫找貨源拐走200萬

王姓水族商人計畫購入一批「三花斑馬」，蔡姓友人宣稱有們庫，讓王男放心把錢交給他，結果王男付了200萬元，卻沒看到蔡男口中的斑馬，氣得報警提告，蔡否認詐騙，但法官認定他行為構成詐欺，判刑1年2月。

2023年7月，王姓水族商想購入三花斑馬來台販售，找尋貨源時，蔡姓友人說自己認識中國大陸水族商，有管道可從中國進貨。

蔡男為了讓王男相信，還說會親自去中國大陸找貨、看貨，讓王男可以放心把貨款寄放在他這邊，等王男收到貨後，確認品質無虞再通知他付款即可。

王男不疑有他，分兩次匯了200萬元到蔡男帳戶，結果錢給了，苦等多時卻連一隻斑馬都沒見到， 氣得他報警提告。

高雄地方法院審理時，蔡男坦承把王男寄放的貨款領走，但否認詐欺，辯稱他是幫忙先付貨款，但對方不出貨他也無法掌控。