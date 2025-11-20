快訊

台中律師遭尾隨 女子闖事務所進家鬧事索退費...判5月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中徐姓女子委任律師打完官司後，因尾款費用和對方有糾紛，直到跑到事務所兼住家找律師要求退費，還尾隨他進入私家地下室、阻擋開車，徐否認犯罪，辯稱只是跟著律師上上下下、一直問問題；台中地院審理後仍依強制罪判她5月，可上訴。

檢警調查，徐女委任律師訴訟結束後就費用尾款有糾紛，徐今年3月19日到對方位於西區自由路一段的事務所兼住處，打算要求退還費用但被拒絕，她不顧制止仍尾隨律師進入地下室車庫，還拉他衣服、阻擋律師騎機車離去。

律師再回到1樓打算開車，徐卻站在車門前阻止對方進入駕駛座，以此方式妨害自由，經律師報警提告。

台中地院審理時，徐女否認犯行，辯稱她只是跟著律師上上下下，一直問他問題而已，從頭到尾只想釐清財務問題，沒有要禁止對方做任何事。

律師證稱，徐女跟他進地下室，自己就告知是私人住宅但她不理會，還拉衣服、阻擋騎機車，回到1樓要開車時，徐又堵在駕駛座車門前不讓他進入開車，並提出住處監視器畫面佐證。

中院認為，徐女未經同意尾隨律師進入車庫索討費用，她為達目的不擇手段，無視律師意願，擅自侵入的行為，難認具有正當理由，且其舉動造成律師意思決定自由，或意思活動自由形成一定壓制力，已屬強暴行為。

中院審酌，徐不思理性解決糾紛，無故侵入他人住宅，以強暴方式妨害行使權利，且犯後否認沒有和解，依強制罪判她5月，得易科罰金。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

