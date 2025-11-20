快訊

末日毀滅感！一段日本90年代的家庭崩壞告白

阿堂鹹粥變無名鹹粥？「阿堂」兩字消失了…傳父子欠債百萬

年收千萬婦遊波斯菊花海慘摔骨折 福壽山農場遭判國賠362萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

台中男拿刀脫光少女逼打「分手砲」 她手機蒐證求助網友幸脫困

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子與一名15歲少女是男女朋友，少女在今年3月間提分手，陳約少女見面後，以折疊刀威嚇「今天同歸於盡」，將少女囚禁在租屋處，陳再以「分手砲」為由，脫光少女衣物性侵，少女暗中錄影，傳訊網友求助，警方獲報到場。一審從重依強制性交罪，判刑4年，二審則認陳犯行分涉妨害自由、強制性交二罪，分判1年2月、3年6月，應執行4年，仍可上訴。

檢警調查，陳姓男子與15歲少女是男女朋友，交往約2年，少女在今年3月間提議分手，陳男以討論分手事宜，在同月初約少女見面後，將少女帶回租屋處，陳在租屋處內，拿出折疊刀，向少女恫嚇「今天沒有要讓你離開、來同歸於盡」。

陳男以刀尖抵住少女頸部、腹部，又將少女的手機搶走，關閉少女手機定位功能，讓少女難以求助，將少女拘禁在租屋處。

陳男隨後再以「打最後一次分手砲」為由，脫光少女衣物性侵，少女則假意配合後，暗中以手機錄影蒐證，另傳訊給網友，請網友協助通知父母報警，警方獲報後，循線救出少女。

一審認定陳男涉犯私行拘禁、強制性交罪，以想像競合犯，從重依強制性交罪論處，判刑4年。

二審則撤銷一審判決，認定陳男兩次犯行犯意不一，不能以「行為間具有局部之同一性」而評價為想像競合犯之一行為，改分論以妨害自由罪、強制性交罪，分判1年2月、3年6月徒刑，應執行4年，仍可上訴。

台中市陳姓男子今年間以折疊刀逼迫少女留在租屋處，隨後性侵少女，二審判陳4年。示意圖／AI生成
台中市陳姓男子今年間以折疊刀逼迫少女留在租屋處，隨後性侵少女，二審判陳4年。示意圖／AI生成

分手 朋友
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

日治時期最後一位留日女畫家：周紅綢──＃名單之後178

清潔老闆面試高中女約在摩鐵性侵 一審認「合意」輕判、二審逆轉重判

長年維持45kg！43歲孫儷「吃飯多 1 克都不行」太嚴格 隨身帶克數電子秤瘦成少女體態太扯

高雄男網約國一少女3度無套開房 害懷孕卻拒領親生子被重判

相關新聞

年收千萬婦遊波斯菊花海慘摔骨折 福壽山農場遭判國賠362萬元

蕭姓婦人到台中福壽山農場旅遊，在波斯菊花海掉落邊坡骨折，她以現場無警告標誌求償國賠1087萬元；台中地院查，農場種波斯菊...

平價韓系服飾欠稅153萬 士林分署要查封...負責人嚇慘急繳40萬

北市一家主打平價韓系服飾、在雙北有三家門市的知名服飾品牌，明明正常販賣營運，卻積欠綜所稅及健保費共153萬多元，遭財政部...

查獲太子集團洗錢核心角色 尼爾、天旭3人今晚7時開羈押庭

檢調偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，昨發動第2波搜索、拘提8人到案，檢方認為，尼爾創新負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭科...

吳子嘉爆陳時中「靠疫苗A一億美金」判賠200萬 最高法院廢棄發回更審

媒體人吳子嘉在政論節目說「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了1億美金」，政務委員、衛生福利部前部長陳時中提告求償1000萬...

桃園女女戀吵架競相追車 護花男趴引擎蓋摔車遭來車輾斃

桃園彭姓、黃姓女女戀起口角爭執，彭男為護黃女也加入戰局，黃女索性駕車先離去，彭男為阻止追車竟趴上引擎蓋，彭女無視前方手抓...

水族商砸200萬元想買高價海馬 好友拍胸幫找貨源拐走200萬

王姓水族商人計畫購入一批「三花斑馬」，蔡姓友人宣稱有們庫，讓王男放心把錢交給他，結果王男付了200萬元，卻沒看到蔡男口中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。