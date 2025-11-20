台中男拿刀脫光少女逼打「分手砲」 她手機蒐證求助網友幸脫困

台中市陳姓男子與一名15歲少女是男女朋友，少女在今年3月間提分手，陳約少女見面後，以折疊刀威嚇「今天同歸於盡」，將少女囚禁在租屋處，陳再以「分手砲」為由，脫光少女衣物性侵，少女暗中錄影，傳訊網友求助，警方獲報到場。一審從重依強制性交罪，判刑4年，二審則認陳犯行分涉妨害自由、強制性交二罪，分判1年2月、3年6月，應執行4年，仍可上訴。

檢警調查，陳姓男子與15歲少女是男女朋友，交往約2年，少女在今年3月間提議分手，陳男以討論分手事宜，在同月初約少女見面後，將少女帶回租屋處，陳在租屋處內，拿出折疊刀，向少女恫嚇「今天沒有要讓你離開、來同歸於盡」。

陳男以刀尖抵住少女頸部、腹部，又將少女的手機搶走，關閉少女手機定位功能，讓少女難以求助，將少女拘禁在租屋處。

陳男隨後再以「打最後一次分手砲」為由，脫光少女衣物性侵，少女則假意配合後，暗中以手機錄影蒐證，另傳訊給網友，請網友協助通知父母報警，警方獲報後，循線救出少女。

一審認定陳男涉犯私行拘禁、強制性交罪，以想像競合犯，從重依強制性交罪論處，判刑4年。