聽新聞
0:00 / 0:00
台中男拿刀脫光少女逼打「分手砲」 她手機蒐證求助網友幸脫困
台中市陳姓男子與一名15歲少女是男女朋友，少女在今年3月間提分手，陳約少女見面後，以折疊刀威嚇「今天同歸於盡」，將少女囚禁在租屋處，陳再以「分手砲」為由，脫光少女衣物性侵，少女暗中錄影，傳訊網友求助，警方獲報到場。一審從重依強制性交罪，判刑4年，二審則認陳犯行分涉妨害自由、強制性交二罪，分判1年2月、3年6月，應執行4年，仍可上訴。
檢警調查，陳姓男子與15歲少女是男女朋友，交往約2年，少女在今年3月間提議分手，陳男以討論分手事宜，在同月初約少女見面後，將少女帶回租屋處，陳在租屋處內，拿出折疊刀，向少女恫嚇「今天沒有要讓你離開、來同歸於盡」。
陳男以刀尖抵住少女頸部、腹部，又將少女的手機搶走，關閉少女手機定位功能，讓少女難以求助，將少女拘禁在租屋處。
陳男隨後再以「打最後一次分手砲」為由，脫光少女衣物性侵，少女則假意配合後，暗中以手機錄影蒐證，另傳訊給網友，請網友協助通知父母報警，警方獲報後，循線救出少女。
一審認定陳男涉犯私行拘禁、強制性交罪，以想像競合犯，從重依強制性交罪論處，判刑4年。
二審則撤銷一審判決，認定陳男兩次犯行犯意不一，不能以「行為間具有局部之同一性」而評價為想像競合犯之一行為，改分論以妨害自由罪、強制性交罪，分判1年2月、3年6月徒刑，應執行4年，仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言