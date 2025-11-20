聽新聞
平價韓系服飾欠稅153萬 士林分署要查封...負責人嚇慘急繳40萬
北市一家主打平價韓系服飾、在雙北有三家門市的知名服飾品牌，明明正常販賣營運，卻積欠綜所稅及健保費共153萬多元，遭財政部台北國稅局與健保署移送法務部行政執行署士林分署強制執行，分署人員日前前往門市要查封服飾，許姓負責人見狀立刻大喊「我會還」，之後依約繳納40萬元，剩餘欠稅分期6次繳納，才免於被拍賣。
士林分署指出，許女積欠2021年至2021年的綜所稅及2024年的健保費，9案共153萬多元，自2024年6月起陸續由北區國稅局與健保署移送執行，分署收案後，先依法扣押其銀行存款及相關財產，但業者多次申請分期後卻又連續跳票數月，使欠款遲未清償。
行政執行官進一步查核店家營運狀況，掌握生意穩定後，在上月初前往位於台北市大同區的門市，查封近百件新款與流行款服飾，許女見查封行動到場，為避免商品遭拍賣影響品牌形象與營運，當場承諾積極清償，並在10月底及11月17日兩次繳納共40萬元，其餘欠款則申請6期，每月繳納20萬元，查扣服飾才得以免於進入拍賣程序。
士林分署強調，將續以「五打七安」為執行重點，全力遏止欠稅欠費案件，提醒民眾勿心存僥倖，應誠實履行繳納義務；一旦案件移送執行，務必主動申報財產、及早清償或提出分期申請，以免面臨查封、薪資扣押、限制出境甚至拘提管收等強制措施。
