快訊

末日毀滅感！一段日本90年代的家庭崩壞告白

阿堂鹹粥變無名鹹粥？「阿堂」兩字消失了…傳父子欠債百萬

年收千萬婦遊波斯菊花海慘摔骨折 福壽山農場遭判國賠362萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

查獲太子集團洗錢核心角色 尼爾、天旭3人今晚7時開羈押庭

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

檢調偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，昨發動第2波搜索、拘提8人到案，檢方認為，尼爾創新負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭科技財務主管陳麗珊涉犯洗錢等罪，有勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見，台北地院預計今晚7時開羈押庭。

檢調搜索拘提後，陸續對涉案人強制處分，包括天旭科技資訊主管郭正50萬元交保並限制出境出海，顥玥數位科技公司技術客服組長郭政誠50萬元交保，技術客服林莉庭、蔣佳衡、吳品樺3人各30萬元交保。

太子集團創辦人陳志在柬埔寨經營詐騙營地，強迫被非法拘禁的人從事虛擬貨幣詐騙；集團在台灣成立公司，包括台灣太子不動產公司、尼爾創新公司以及聯凡等8家人頭公司，另有設在「台北101」大樓的天旭科技公司、顥玥科技公司專事發展線上博奕。

太子集團在台洗錢犯罪主要在台灣太子、尼爾創新2公司，台灣太子雖然公司登記為從事不動產投資，實際上卻是零實績，主要是從事將海外匯入的資金購買台北市精華區11戶「和平大苑」豪宅，並將豪宅登記在人頭公司名下。

本月2日專案小組發動第1波搜索，在太子集團相關在台公司、涉案人住居所47處蒐證，拘提23人到案；台灣太子總經理王昱棠、天旭人資長辜淑雯，大陸人士李添的特助李守禮、司機邱子恩4人由檢方聲押獲准，林揚茂當時以100萬元諭令交保。

專案小組第1波查辦並分析查扣事證，發現尼爾創新公司扮演洗錢核心角色，天旭、顥玥線上博奕另有其他涉案人員，本月18日發動第2波搜索，對林揚茂等3人祭聲請羈押禁見處分。

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團洗錢案拘提尼爾創新公司負責人林揚茂聲押禁見。記者余承翰／攝影
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團洗錢案拘提尼爾創新公司負責人林揚茂聲押禁見。記者余承翰／攝影
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案將尼爾公司財務主管鄭巧枚移送複訊。記者余承翰／攝影
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案將尼爾公司財務主管鄭巧枚移送複訊。記者余承翰／攝影

太子集團 洗錢
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

太子集團跨國洗錢案風暴擴大 北檢再聲押禁見3人追境外金流

太子集團洗錢案…尼爾公司疑幫繳豪宅房貸 負責人、財務主管拘提到案

CNN：中國富豪躲資金外流限制 透過犯毒集團在賭城洗錢

太子集團在台洗錢第二波搜索 會計、客服8人到案 陸續移送複訊

相關新聞

年收千萬婦遊波斯菊花海慘摔骨折 福壽山農場遭判國賠362萬元

蕭姓婦人到台中福壽山農場旅遊，在波斯菊花海掉落邊坡骨折，她以現場無警告標誌求償國賠1087萬元；台中地院查，農場種波斯菊...

平價韓系服飾欠稅153萬 士林分署要查封...負責人嚇慘急繳40萬

北市一家主打平價韓系服飾、在雙北有三家門市的知名服飾品牌，明明正常販賣營運，卻積欠綜所稅及健保費共153萬多元，遭財政部...

查獲太子集團洗錢核心角色 尼爾、天旭3人今晚7時開羈押庭

檢調偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，昨發動第2波搜索、拘提8人到案，檢方認為，尼爾創新負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭科...

吳子嘉爆陳時中「靠疫苗A一億美金」判賠200萬 最高法院廢棄發回更審

媒體人吳子嘉在政論節目說「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了1億美金」，政務委員、衛生福利部前部長陳時中提告求償1000萬...

桃園女女戀吵架競相追車 護花男趴引擎蓋摔車遭來車輾斃

桃園彭姓、黃姓女女戀起口角爭執，彭男為護黃女也加入戰局，黃女索性駕車先離去，彭男為阻止追車竟趴上引擎蓋，彭女無視前方手抓...

水族商砸200萬元想買高價海馬 好友拍胸幫找貨源拐走200萬

王姓水族商人計畫購入一批「三花斑馬」，蔡姓友人宣稱有們庫，讓王男放心把錢交給他，結果王男付了200萬元，卻沒看到蔡男口中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。