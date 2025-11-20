吳子嘉爆陳時中「靠疫苗A一億美金」判賠200萬 最高法院廢棄發回更審

媒體人吳子嘉在政論節目說「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了1億美金」，政務委員、衛生福利部前部長陳時中提告求償1000萬元，一審判吳應賠300萬元，二審改判吳應賠償200萬元，最高法院認為仍有待釐清吳是過失或故意侵權，廢棄原判決，發回更審。

最高法院認為，二審判決認定吳子嘉的言論為事實陳述，也未證明內容為真實或進合理查證義務，但沒有釐清吳的發言是故意侵害陳時中的名譽權，又或僅是過失，此部分會涉及量定精神慰撫金數額的多寡，因此廢棄判決發回更審。

吳子嘉2023年5月20日在直播節目中表示「蘇貞昌政府、陳時中部長A了1億美金」、「就是白白貪汙了近30億台幣」、「陳時中是貪汙犯」、「這種錢你也敢A？陳時中不要臉到了極點」、「如果陳時中買成的話，他就A了我們1億美金，30億台幣」。

陳時中同年月23日到台北地檢署提告誹謗，並提民事訴訟，主張吳子嘉的言論侵害他的名譽、人格權，要求吳子嘉賠償1000萬元。刑事部分，檢方去年8月22日偵結依加重誹謗起訴，一審吳被判處8月徒刑，得易科罰金。

民事部分，一審認為吳子嘉言論雖是基於監督政府目的，對疫苗採購具有重大公益事項而發言，應受言論自由保障，但言論自由與名譽權保障衝突，吳子嘉仍須證明與事實相符，或經過合理查證後，才無侵權行為損害賠償責任。

依證人上海復星台灣代表人王國綸、東洋藥品董事長林全證詞及其他卷證資料，一審認定吳子嘉言論與客觀事實不符，且發言前未盡合理查證義務，侵害陳時中名譽權，審酌雙方身分、地位、經濟能力、加害程度等一切情狀，判吳子嘉賠償300萬元。

吳子嘉上訴，二審認為吳子嘉發表言論未盡合理查證義務，況且衛福部多次公告BNT疫苗洽購資訊，吳子嘉非無詢問機會，審酌疫苗採購作為深受國人矚目，吳的言論上傳至YouTube ，侵害陳時中名譽情節重大，不過陳時中為公眾人物，有較高的自清能力，且政府對於疫苗採購資訊，及媒體、民眾質疑官員於疫苗採購過程涉有不法，本就有具體向人民說明，取得執政信賴必要。