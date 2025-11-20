快訊

「少年變黑幫免洗筷」 吳宗憲批對少年凶手：保護到極致、到爆炸

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

新北市楊姓國中生2023年在校內遭割頸身亡，行凶的郭姓少年與教唆的林姓少女一審被依殺人罪各判9年、8年徒刑，現上訴台灣高等法院。立法委員吳宗憲今在司法及法制委員會上詢問少年保護、刑事前科議題，他認為兩者不應混為一談，以割喉案為例，對未成年「保護到極致、保護到爆炸」，誰能預防？

吳宗憲說，悲劇發生後，沒人注意甚麼要改變？如果小朋友殺人，司法院還是要拿「刑事政策」、「賦歸社會」來辯護嗎？民眾會聽得下這些大道理？會不會反而害這些小孩子，讓他們成為黑幫的「免洗筷」？

吳要求塗銷觀察期不能一致，整天在保障被告權利，被害人的權利呢？善良的小朋友們誰來保護？

「當小朋友一直在踐踏法律的底線，就必須終止對他的寬容。」吳宗憲要求建立分級把關的塗銷制度，如是輕微非行案件，應快速去標籤化，短期觀察合理，協助少年重返社會。若是重大刑事案件，如強盜、殺人等重罪，應採更嚴格、更長的觀察期，並附加其他條件；另搭配追蹤機制，促成就業穩定、保護官與司法社工追蹤報告，確認真正改變才能塗銷。吳認為這才能體現少事法所謂的「健全自我成長」的保障是有附條件的。

吳宗憲說，以新北校園割喉案為例，同班同學目睹連砍十幾刀的殺人場景，如果這名少年結束刑期回到社會，大家關切的是「真的改變了嗎？」觀察期夠不夠？真的確認不會再犯了嗎？

立法委員吳宗憲今在司法及法制委員會上詢問少年保護、刑事前科議題，他認為兩者不應混為一談，以割喉案為例，對未成年的保護「保護到極致、保護到爆炸」，誰能預防？記者王宏舜／攝影
立法委員吳宗憲今在司法及法制委員會上詢問少年保護、刑事前科議題，他認為兩者不應混為一談，以割喉案為例，對未成年的保護「保護到極致、保護到爆炸」，誰能預防？記者王宏舜／攝影

殺人 司法院
吳子嘉爆陳時中「靠疫苗A一億美金」判賠200萬 最高法院廢棄發回更審

媒體人吳子嘉在政論節目說「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了1億美金」，政務委員、衛生福利部前部長陳時中提告求償1000萬...

