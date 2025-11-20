快訊

信義鄉代主席涉貪交保中...想帶團去福建考察 法院不准：恐潛逃

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

南投信義鄉公所鄉長全志堅、鄉代會主席李國源，任內涉嫌利用民生蓄水等工程發包機會，共謀收回扣並圖利廠商，2人一度遭收押後分別以75萬元、100萬元交保；李近期想帶團去中國大陸福建觀光考察聲請暫時解除出境、出海，法院以難排除他會棄保潛逃，裁定駁回，可抗告。

台中地檢起訴指出，全志堅、李國源分別利用2024年辦理民生蓄水等工程發包機會，共謀收回扣、賄賂，並圖利特定廠商，依貪汙收賄、圖利等罪嫌起訴全、李及4名廠商、3間營造公司。

全案現由台中地院審理中，全、李分別以75萬元、100萬元交保，均需戴電子手環科技監控，並限制出境、出海。

李國源表示，他是南投縣信義鄉代表會主席，循例今年12月12日至19日帶團前往中國大陸福建省觀光建設考察，聲請12月11日至20日暫時解除其出境、出海限制。

中院查，該出訪行程僅是循例由鄉代會主席帶團前往考察，並未有何公務交流、正式拜會行程，李也能透過委託他人或以視訊參與，難認有何迫切性、必要性，而需暫時解除限制出境、出海。

中院也說，李國源犯後雖坦然面對，但該觀光建設考察行程時間非短，難完全排除一但解禁後，李絕無可能起心動念，而行棄保潛逃、滯外不歸之舉，駁回其聲請，裁定李11月25日起延長限制出境、出海8月。

另李國源也稱，平日接受民眾陳情前往山區，因收訊不良或無法即時充電，導致電子手環無法馬上回傳訊號恐造成法院誤會。

中院考量後，為避免每日重覆告警通報、排除異常，恐弱化監控人員及法院警覺性、敏感度，裁定李國源、全志堅，增加攜帶個案手機科技監控。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

考察 行程 監控
