嘉義炸雞店老闆嫌5歲女童吵 麻將牌尺打小腿2下...判拘役40日賠4萬

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義一名炸雞店林姓老闆因不滿員工陳女的5歲女兒在店內哭鬧，被控以麻將牌尺敲打女童右小腿2下，法院認定涉犯傷害罪，且因對象為未滿12歲兒童，依法加重其刑。二審判決拘役40日。民事賠償4萬元精神撫慰金及醫藥費，全案可上訴。

去年5月9日深夜，林男因不耐女童在工作廠場域哭鬧情緒失控，涉持麻將用牌尺毆打其小腿，造成擦傷。女童母親事後提告，警方與檢方調查後，依傷害罪並依兒少法加重其刑起訴。一審判拘役50日，林男不服上訴。

二審法官指出，林男身為成年人，應考量被害人年幼，卻未以平和方式處理，而以工具敲打致使受傷，行為仍屬應予非難；但考量其後續坦承犯行並表達悔意，願意調解賠償，改判拘役40日。

在民事求償方面，女童母親請求50萬元精神賠償與770元醫藥費。林男承認傷害與醫療費，但認為精神賠償過高，僅願支付1萬2千元。法院審酌女童年幼、事件過程與雙方經濟狀況後，認定精神損害確實存在，判賠4萬元較為適當。全案仍可上訴。

嘉義某炸雞店老闆遭指控以牌尺打5歲童右小腿2下，法院判拘役、賠償4萬。圖／本報資料照片
嘉義某炸雞店老闆遭指控以牌尺打5歲童右小腿2下，法院判拘役、賠償4萬。圖／本報資料照片

女童 傷害罪 母親
×

