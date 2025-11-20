嘉義炸雞店老闆嫌5歲女童吵 麻將牌尺打小腿2下...判拘役40日賠4萬

嘉義一名炸雞店林姓老闆因不滿員工陳女的5歲女兒在店內哭鬧，被控以麻將牌尺敲打女童右小腿2下，法院認定涉犯傷害罪，且因對象為未滿12歲兒童，依法加重其刑。二審判決拘役40日。民事賠償4萬元精神撫慰金及醫藥費，全案可上訴。

去年5月9日深夜，林男因不耐女童在工作廠場域哭鬧情緒失控，涉持麻將用牌尺毆打其小腿，造成擦傷。女童母親事後提告，警方與檢方調查後，依傷害罪並依兒少法加重其刑起訴。一審判拘役50日，林男不服上訴。

二審法官指出，林男身為成年人，應考量被害人年幼，卻未以平和方式處理，而以工具敲打致使受傷，行為仍屬應予非難；但考量其後續坦承犯行並表達悔意，願意調解賠償，改判拘役40日。