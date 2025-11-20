快訊

賓賓哥校園演講未經同意開直播！盧秀燕怒轟這2人「白目」：台中永不錄用

10億女星震撼再婚！新郎曝光眾人傻眼「根本八點檔本土劇」

阿堂鹹粥變無名鹹粥？「阿堂」兩字消失了…傳父子欠債百萬

聽新聞
0:00 / 0:00

桃市前議員吳宗憲涉人頭助理費...20年詐千餘萬 檢起訴8人沒收所得

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

民進黨前議員吳宗憲2022年連任失利，又捲入賄選判2年、緩刑5年定讞。詎料，吳遭檢舉時任議員21年期間，與范姜姓前女友兼助理虛報人頭助理，詐領1455萬餘元，所得花在贍養費、玩股票。桃園地檢署今偵結，將吳、范姜及人頭共8人依貪汙等罪嫌起訴，聲請沒收繳回的犯罪所得。

起訴指出，66歲吳宗憲於2002年3月1日至2014年12月25日曾任桃園縣議會第15至17屆議員，並自2015年11月19日至2022年12月25日擔任桃園市議會第1、2屆市議員，任期橫跨自2002年至2022年。其間，吳明知助理補助費並非議員薪資或個人補貼，卻與51歲范姜姓女助理共謀，透過人頭掛名方式虛報助理名單，詐領補助費。

吳宗憲指示范姜製作不實「聘書」及「遴聘異動表」，將同齡前女友兼3子母親的歐陽姓女子、開設中藥房友人羅姓夫婦、吳父的彭姓女看護兼幫傭、合夥投資葉姓舊識、還有友人張女、劉男等申報為公費助理。

檢調清查，這些人提供身分證件與銀行帳戶，於吳任職期間均非實際從事襄助議員事務者，也非實質助理，竟與吳、范姜共同利用職務上機會詐取財物及使公務員登載不實之犯意聯絡，造成市議會辦理公費助理聘用業務及出納業務的公務員，誤認歐陽等人確實為助理，核發薪資與春節慰勞金均匯入帳戶，再由吳自行或指示范姜將款項提出挪為私用，總計向桃園市議會詐得公費助理補助費共1455萬6351元。

肅貪專組檢察官范玟茵今年7月22日起持法院核發搜索票，連續搜索11處並傳訊相關人員，確認詐領事證；吳遭羈押後，案情逐漸釐清，涉案人員雖承認犯行並已繳回不法所得，但行為已嚴重損害議會制度的正確性與廉潔。

檢調深入追查金流發現，詐領的千餘萬元並未流向人頭助理，而是全數進了吳的口袋，用於支付兒女贍養費、投入股票交割帳戶，以及服務處的日常開銷，公庫通私庫，行徑大膽。

桃園市前議員吳宗憲（左）擔任議員一職長達20年，檢調清查他涉人頭助理費詐領1455萬餘元，桃園地檢署今天偵結，依貪汙等罪嫌起訴他及范姜助理共8人。圖／擷取自吳宗憲臉書
桃園市前議員吳宗憲（左）擔任議員一職長達20年，檢調清查他涉人頭助理費詐領1455萬餘元，桃園地檢署今天偵結，依貪汙等罪嫌起訴他及范姜助理共8人。圖／擷取自吳宗憲臉書

議員 桃園地檢署 前女友
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

桃園前議員吳宗憲涉詐領助理費逾1455萬 遭起訴、聲請沒收犯罪所得

辦罷免、監委出國都能用二備金 吳宗憲質疑蘇澳治水救命工程為何不用

蘇澳淹水救助每戶最高10萬元 立委吳宗憲：連裝潢零頭都不夠

吳宗憲一個決定曾讓羅志祥失望至今 多年後他吐心聲「誤判了」

相關新聞

吳子嘉爆陳時中「靠疫苗A一億美金」判賠200萬 最高法院廢棄發回更審

媒體人吳子嘉在政論節目說「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了1億美金」，政務委員、衛生福利部前部長陳時中提告求償1000萬...

「少年變黑幫免洗筷」 吳宗憲批對少年凶手：保護到極致、到爆炸

新北市楊姓國中生2023年在校內遭割頸身亡，行凶的郭姓少年與教唆的林姓少女一審被依殺人罪各判9年、8年徒刑，現上訴台灣高...

桃市前議員吳宗憲涉人頭助理費...20年詐千餘萬 檢起訴8人沒收所得

民進黨前議員吳宗憲2022年連任失利，又捲入賄選判2年、緩刑5年定讞。詎料，吳遭檢舉時任議員21年期間，與范姜姓前女友兼...

台中律師遭尾隨 女子闖事務所進家鬧事索退費...判5月

台中徐姓女子委任律師打完官司後，因尾款費用和對方有糾紛，直到跑到事務所兼住家找律師要求退費，還尾隨他進入私家地下室、阻擋...

台中男拿刀脫光少女逼打「分手砲」 她手機蒐證求助網友幸脫困

台中市陳姓男子與一名15歲少女是男女朋友，少女在今年3月間提分手，陳約少女見面後，以折疊刀威嚇「今天同歸於盡」，將少女囚...

平價韓系服飾欠稅153萬 士林分署要查封...負責人嚇慘急繳40萬

北市一家主打平價韓系服飾、在雙北有三家門市的知名服飾品牌，明明正常販賣營運，卻積欠綜所稅及健保費共153萬多元，遭財政部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。