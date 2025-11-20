桃市前議員吳宗憲涉人頭助理費...20年詐千餘萬 檢起訴8人沒收所得

民進黨前議員吳宗憲2022年連任失利，又捲入賄選判2年、緩刑5年定讞。詎料，吳遭檢舉時任議員21年期間，與范姜姓前女友兼助理虛報人頭助理，詐領1455萬餘元，所得花在贍養費、玩股票。桃園地檢署今偵結，將吳、范姜及人頭共8人依貪汙等罪嫌起訴，聲請沒收繳回的犯罪所得。

起訴指出，66歲吳宗憲於2002年3月1日至2014年12月25日曾任桃園縣議會第15至17屆議員，並自2015年11月19日至2022年12月25日擔任桃園市議會第1、2屆市議員，任期橫跨自2002年至2022年。其間，吳明知助理補助費並非議員薪資或個人補貼，卻與51歲范姜姓女助理共謀，透過人頭掛名方式虛報助理名單，詐領補助費。

吳宗憲指示范姜製作不實「聘書」及「遴聘異動表」，將同齡前女友兼3子母親的歐陽姓女子、開設中藥房友人羅姓夫婦、吳父的彭姓女看護兼幫傭、合夥投資葉姓舊識、還有友人張女、劉男等申報為公費助理。

檢調清查，這些人提供身分證件與銀行帳戶，於吳任職期間均非實際從事襄助議員事務者，也非實質助理，竟與吳、范姜共同利用職務上機會詐取財物及使公務員登載不實之犯意聯絡，造成市議會辦理公費助理聘用業務及出納業務的公務員，誤認歐陽等人確實為助理，核發薪資與春節慰勞金均匯入帳戶，再由吳自行或指示范姜將款項提出挪為私用，總計向桃園市議會詐得公費助理補助費共1455萬6351元。

肅貪專組檢察官范玟茵今年7月22日起持法院核發搜索票，連續搜索11處並傳訊相關人員，確認詐領事證；吳遭羈押後，案情逐漸釐清，涉案人員雖承認犯行並已繳回不法所得，但行為已嚴重損害議會制度的正確性與廉潔。