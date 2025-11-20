快訊

賓賓哥校園演講未經同意開直播！盧秀燕怒轟這2人「白目」：台中永不錄用

10億女星震撼再婚！新郎曝光眾人傻眼「根本八點檔本土劇」

阿堂鹹粥變無名鹹粥？「阿堂」兩字消失了…傳父子欠債百萬

聽新聞
0:00 / 0:00

印度法庭直播遭製短影音濫用9月喊停 綠委諷：藍白立委自認比司法院大

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

立法委員翁曉玲等人提法院組織法106條、83條與憲法訴訟法第18條修正草案，她今在司法及法制委員會稱司法信任度很少過半，司法應透明化，從偵查程序監督、重刑案歷史追溯、憲法法庭的書類都應公開。而「法庭直播」的實施方式仍有爭議，司法院副秘書長王梅英以印度刑事案件為例，因遭製短影片濫用，今年9月已停止，法庭直播應謹慎。

翁曉玲今指出，檢察官偵查在第一審裁判後才能公開起訴書，高檢署以下應在偵結後立即公開，讓民眾檢視檢察官是否忠實履行憲法義務。此外，憲法法庭憲判8號規定職業法官判死刑應一致決，但評議簿是否有保存到那麼久，也引發質疑。

司法院副秘書長王梅英答稱，死刑評議簿已經修法要「永久保存」，而憲法法庭網站內容龐雜，資訊遮引更是工程龐大，則建議審酌。

法務部次長黃謀信表示，高檢署以下在偵結後要公開起訴書或不起訴、緩起訴處分書，恐違反無罪推定原則，也妨害後續偵查，若擴及不起訴、緩起訴處分書，應考慮到訴訟參與者名譽、隱私權的影響。

民眾黨立委黃國昌對憲訴法第17條「收受送達權」提出質疑，認為他去年7月10日參與憲法法庭，並詢問時任審判長許宗力「聲請書內容」，許卻跟他說「我們那個都已經上網」，原來我國憲法法庭對程序基本權的保障如此弱後，甚至庭期前根本聲請書的附件。

民進黨立委陳培瑜則諷刺說，「某位很愛作秀的委員」強推直播，讓法庭直播成為賭盤、秀場，連民間團體都認為即便要公平正義，也不能亂修，司法院好不容易處理荒謬的修法，現在又有哪些實施辦法是要由國民黨、民眾黨公開訂定的？藍白兩黨當初承諾法庭直播「不限於將錄音、錄影的內容即時公開播送，亦可選擇延遲公開播送」，藍白明知可延遲公開播送，卻在直播辦法提出後炒作話題。

陳培瑜批藍白兩黨想將手伸進司法，也肯定法庭直播變成判決後播，可降低人權侵害可能性。王梅英表示，司法院在政策面反對，但立法院通過後也推出相關辦法，兩院應互相尊重；陳說，「很可惜有些立法委員比你們司法院還要大」，現在還要伸手干預行政命令。

王梅英也擔憂，現在自媒體發展迅速，還在審判中的案件就被拿去直播，公審審、檢、辯、證，如此下去沒有人敢當證人。

王義川針對不起訴、緩起訴處分書要在偵結後公開提出質疑，黃謀信表示不起訴處分書還是可能獲再議，如果所有處分書都公開，難以杜絕濫訴、濫告，一年終結的案件約7、80萬件，對人力而言負擔相當大。

民進黨立委陳培瑜則諷刺「某位很愛作秀的委員」強推直播，讓法庭直播成為賭盤、秀場。記者王宏舜／攝影
民進黨立委陳培瑜則諷刺「某位很愛作秀的委員」強推直播，讓法庭直播成為賭盤、秀場。記者王宏舜／攝影
民眾黨立委黃國昌10月22日曾詢問司法院原承諾施政計畫綱要抄襲比例後續拒絕提供比對結果，他質疑2024、2025年的施政綱要約九成重複，2024年又與2023年類似，難怪2024年施政計畫綱要，司法院會議8分鐘即散會。記者王宏舜／攝影
民眾黨立委黃國昌10月22日曾詢問司法院原承諾施政計畫綱要抄襲比例後續拒絕提供比對結果，他質疑2024、2025年的施政綱要約九成重複，2024年又與2023年類似，難怪2024年施政計畫綱要，司法院會議8分鐘即散會。記者王宏舜／攝影
司法院副秘書長王梅英擔憂，現在自媒體發展迅速，還在審判中的案件就被拿去直播，公審法官、檢察官、律師、證人，如此下去沒有人敢當證人。記者王宏舜／攝影
司法院副秘書長王梅英擔憂，現在自媒體發展迅速，還在審判中的案件就被拿去直播，公審法官、檢察官、律師、證人，如此下去沒有人敢當證人。記者王宏舜／攝影

司法院 憲法法庭 直播
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

網紅賓賓哥台中校園演講開直播 女校長當場出面制止要求道歉

拳擊／WB盃決賽對戰世錦冠軍印度選手 吳詩儀：全力爭金

民進黨立委提案譴責中共通緝沈伯洋案 立院外交國防委會通過

2025MAMA四大看點！「獵魔對決舞台」重現　大咖影后、SJ、GD降臨，台灣0時差直播這邊看得到

相關新聞

平價韓系服飾欠稅153萬 士林分署要查封...負責人嚇慘急繳40萬

北市一家主打平價韓系服飾、在雙北有三家門市的知名服飾品牌，明明正常販賣營運，卻積欠綜所稅及健保費共153萬多元，遭財政部...

查獲太子集團洗錢核心角色 尼爾、天旭3人今晚7時開羈押庭

檢調偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，昨發動第2波搜索、拘提8人到案，檢方認為，尼爾創新負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭科...

吳子嘉爆陳時中「靠疫苗A一億美金」判賠200萬 最高法院廢棄發回更審

媒體人吳子嘉在政論節目說「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了1億美金」，政務委員、衛生福利部前部長陳時中提告求償1000萬...

「少年變黑幫免洗筷」 吳宗憲批對少年凶手：保護到極致、到爆炸

新北市楊姓國中生2023年在校內遭割頸身亡，行凶的郭姓少年與教唆的林姓少女一審被依殺人罪各判9年、8年徒刑，現上訴台灣高...

桃市前議員吳宗憲涉人頭助理費...20年詐千餘萬 檢起訴8人沒收所得

民進黨前議員吳宗憲2022年連任失利，又捲入賄選判2年、緩刑5年定讞。詎料，吳遭檢舉時任議員21年期間，與范姜姓前女友兼...

水族商砸200萬元想買高價海馬 好友拍胸幫找貨源拐走200萬

王姓水族商人計畫購入一批「三花斑馬」，蔡姓友人宣稱有們庫，讓王男放心把錢交給他，結果王男付了200萬元，卻沒看到蔡男口中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。