印度法庭直播遭製短影音濫用9月喊停 綠委諷：藍白立委自認比司法院大

立法委員翁曉玲等人提法院組織法106條、83條與憲法訴訟法第18條修正草案，她今在司法及法制委員會稱司法信任度很少過半，司法應透明化，從偵查程序監督、重刑案歷史追溯、憲法法庭的書類都應公開。而「法庭直播」的實施方式仍有爭議，司法院副秘書長王梅英以印度刑事案件為例，因遭製短影片濫用，今年9月已停止，法庭直播應謹慎。

翁曉玲今指出，檢察官偵查在第一審裁判後才能公開起訴書，高檢署以下應在偵結後立即公開，讓民眾檢視檢察官是否忠實履行憲法義務。此外，憲法法庭憲判8號規定職業法官判死刑應一致決，但評議簿是否有保存到那麼久，也引發質疑。

司法院副秘書長王梅英答稱，死刑評議簿已經修法要「永久保存」，而憲法法庭網站內容龐雜，資訊遮引更是工程龐大，則建議審酌。

法務部次長黃謀信表示，高檢署以下在偵結後要公開起訴書或不起訴、緩起訴處分書，恐違反無罪推定原則，也妨害後續偵查，若擴及不起訴、緩起訴處分書，應考慮到訴訟參與者名譽、隱私權的影響。

民眾黨立委黃國昌對憲訴法第17條「收受送達權」提出質疑，認為他去年7月10日參與憲法法庭，並詢問時任審判長許宗力「聲請書內容」，許卻跟他說「我們那個都已經上網」，原來我國憲法法庭對程序基本權的保障如此弱後，甚至庭期前根本聲請書的附件。

民進黨立委陳培瑜則諷刺說，「某位很愛作秀的委員」強推直播，讓法庭直播成為賭盤、秀場，連民間團體都認為即便要公平正義，也不能亂修，司法院好不容易處理荒謬的修法，現在又有哪些實施辦法是要由國民黨、民眾黨公開訂定的？藍白兩黨當初承諾法庭直播「不限於將錄音、錄影的內容即時公開播送，亦可選擇延遲公開播送」，藍白明知可延遲公開播送，卻在直播辦法提出後炒作話題。

陳培瑜批藍白兩黨想將手伸進司法，也肯定法庭直播變成判決後播，可降低人權侵害可能性。王梅英表示，司法院在政策面反對，但立法院通過後也推出相關辦法，兩院應互相尊重；陳說，「很可惜有些立法委員比你們司法院還要大」，現在還要伸手干預行政命令。

王梅英也擔憂，現在自媒體發展迅速，還在審判中的案件就被拿去直播，公審審、檢、辯、證，如此下去沒有人敢當證人。