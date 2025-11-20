台中18歲男毒駕撞行人還殘忍輾斃他 收押已逾1年...法院第4度延押2月

台中18歲白姓男子吸食「喵喵」、「喪屍煙彈（依托咪酯）」毒品還開車，撞上葉姓行人竟殘忍輾過，害葉在車底翻滾數圈、手臂變形慘死；白去年10月犯案遭收押至今逾1年，他主張自己有糖尿病，但台中地院以他涉犯殺人罪嫌疑重大，裁定自11月26日起第4次延長羈押2月，可抗告。

檢方起訴指出，白男2024年10月26日在桃園市殯葬管理所附近吸食摻有第三級毒品K他命的香菸，無照開1輛租來的黑色BMW車回台中太平區住處，27日清晨5點多在家吸食俗稱「喵喵」的第三級毒品4-甲基甲基卡西酮咖啡包、外號「喪屍煙彈」同為第三級毒品的依托咪酯。

白隨後毒駕到北屯區大連路、民俗公園找朋友再吸食喵喵毒品，上午9點多開車回家途中經北屯路240巷、三光一街108巷口時，從後撞擊前方的葉姓行人，釀葉整個人彈飛上擋風玻璃再重摔在地。

但白沒停車，還踩油門向前駛離，釀葉男滾入車盤底下翻滾多次，造成顏面撕裂、口鼻出血，左手、胸壁甚至變形，全身重傷慘死；白闖禍後肇逃，上午9點20分又在太原路3段、環中東路3段交叉口自撞號誌箱才落網。

白男落網遭聲押獲准，檢方以他撞人又輾過的行為，顯有殺人「不確定故意」，今年2月偵結依殺人、公共危險等罪嫌起訴他。

全案移審後，台中地院裁定白收押，直至5月、7月及9月已延長羈押3次，經訊問白後，認為他涉犯殺人罪、公共危險罪等，且殺人罪是最輕本刑10年以上重罪，有伴隨逃亡可能，白仍爭執主觀上是否有殺人不確定故意，但他肇事後逃離現場，初始偵訊時也未如實陳述，有避重就輕僥倖心態。

另白雖稱和被害家屬就調解金額有共識，但針對給付方式尚未有共識，目前尚未和解，也不因此認定未來必會遵期到庭，至於白雖有糖尿病，但仍有逃亡可能，裁定他自11月26日起，第4次延長羈押2月。