影／高雄男女機車騎士無號誌路口擦撞 不僅肇責大還被上銬理由曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

陳姓女子今天凌晨2時騎機車行經高市九如二路85巷欲穿越鐵新二街時，和黃姓男子機車相撞，幸2人傷勢均無大礙；警方對2人施以酒測，結果陳女酒測值達0.25毫克，陳不僅因支線道車未讓幹線道車先行肇責大，還被依公共危險罪嫌上銬送辦。

三民一警分局指出，陳姓女子（49歲）今天凌晨2時許騎機車行經九如二路85巷北往南直行，黃姓男子（29歲）騎機車沿鐵新二街西往東）直行，雙方行經無號誌路口時發生碰撞，造成雙方手腳擦挫傷。

警消到場，由於雙方意識清楚，現場施以酒測，黃男無酒精反應，而陳女酒測值剛好超過法定標準值0.25毫克；據了解，陳聲稱在市區小吃部和友人聚會飲酒，警方當場依現行犯逮捕，警詢後依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

另車禍事故部分，警方初步研判為陳女酒後駕車且行經無號誌路口支線道車未讓幹線道車先行，將依違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第9款處600元以上1800元以下罰鍰；酒駕部分，違反同條例第35條1項1款處3萬元以上至12萬元以下罰鍰，警方均一併製單舉發；詳細肇責待交通大隊分析釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳姓女子今天凌晨2時酒後騎機車行經高市九如二路85巷欲穿越鐵新二街時（左），和黃姓男子機車相撞，陳經警方酒測超標被上銬送辦。圖／讀者提供
陳姓女子今天凌晨2時酒後騎機車行經高市九如二路85巷欲穿越鐵新二街時（左），和黃姓男子機車相撞，陳經警方酒測超標被上銬送辦。圖／讀者提供
陳姓女子今天凌晨2時酒後騎機車行經高市九如二路85巷欲穿越鐵新二街時，和黃姓男子機車相撞，救護員將傷者送醫。圖／讀者提供
陳姓女子今天凌晨2時酒後騎機車行經高市九如二路85巷欲穿越鐵新二街時，和黃姓男子機車相撞，救護員將傷者送醫。圖／讀者提供
陳姓女子今天凌晨2時酒後騎機車行經高市九如二路85巷欲穿越鐵新二街時，和黃姓男子機車相撞，陳經警方酒測（如圖）超標被上銬送辦。圖／讀者提供
陳姓女子今天凌晨2時酒後騎機車行經高市九如二路85巷欲穿越鐵新二街時，和黃姓男子機車相撞，陳經警方酒測（如圖）超標被上銬送辦。圖／讀者提供

酒測 機車行 酒駕
