聽新聞
0:00 / 0:00
高雄月世界周邊冒垃圾山 清完1座昨又多1座...1嫌已收押
高雄月世界地景遭非法棄置大量垃圾，堆成4、5層樓高「垃圾山」，環保局動員清潔隊清運多日，直至18日中午才清完，檢方偵辦不停，昨天發動搜索，拘提1人到案，複訊後依廢清法聲押獲准，孰料案件仍未執行完畢，昨晚又於田寮區尾寮巷發現濫倒垃圾，疑為同一集團所為。
本月6日，燕巢區金山往中寮埤底巷周邊山坡地，被林業保育署屏東分署巡山員發現大量生活垃圾，隨即通報警方及高雄市政府，環保局獲報後，17日動員多名清潔隊員攀山清除，清運約10多公噸垃圾出山。
經查，該批垃圾多為家庭垃圾且部分來自台南，檢警接獲通報後，隨即由橋頭地檢署指揮偵辦，因當地只有一條路，檢警透過監視器掌握特定車輛，鎖定台南廢棄物清運業者偵辦。
據了解，昨天檢警兵分多路執行，拘提1人到案，因全案仍有多名共犯仍未查獲，昨晚檢方複訊後，先聲押1人獲准，後陸續清查其餘共犯。
孰料，該案爆發後，於棄置點附近山坡地，昨天又被發現被棄置大量垃圾，環保局通報警方調查，根據垃圾內容物，同樣來自台南，因棄置點位於台南、高雄交界，懷疑為同一集團所為，顯示棄置行為並非近日才發生，正擴大偵辦中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言