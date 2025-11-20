快訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄月世界地景遭非法棄置大量垃圾，堆成4、5層樓高「垃圾山」，環保局動員清潔隊清運多日，直至18日中午才清完，檢方偵辦不停，昨天發動搜索，拘提1人到案，複訊後依廢清法聲押獲准，孰料案件仍未執行完畢，昨晚又於田寮區尾寮巷發現濫倒垃圾，疑為同一集團所為。

本月6日，燕巢區金山往中寮埤底巷周邊山坡地，被林業保育署屏東分署巡山員發現大量生活垃圾，隨即通報警方及高雄市政府，環保局獲報後，17日動員多名清潔隊員攀山清除，清運約10多公噸垃圾出山。

經查，該批垃圾多為家庭垃圾且部分來自台南，檢警接獲通報後，隨即由橋頭地檢署指揮偵辦，因當地只有一條路，檢警透過監視器掌握特定車輛，鎖定台南廢棄物清運業者偵辦。

據了解，昨天檢警兵分多路執行，拘提1人到案，因全案仍有多名共犯仍未查獲，昨晚檢方複訊後，先聲押1人獲准，後陸續清查其餘共犯。

孰料，該案爆發後，於棄置點附近山坡地，昨天又被發現被棄置大量垃圾，環保局通報警方調查，根據垃圾內容物，同樣來自台南，因棄置點位於台南、高雄交界，懷疑為同一集團所為，顯示棄置行為並非近日才發生，正擴大偵辦中。

田寮區被不法業者棄置大量家戶垃圾，高雄市環保局清完後，昨天又冒出一座，清潔隊員攀山清除。高雄市環保局提供
田寮區被不法業者棄置大量家戶垃圾，高雄市環保局清完後，昨天又冒出一座，清潔隊員攀山清除。高雄市環保局提供

台南 環保局 聲押
台中「紅白單」弊案增至32警捲入 警友違停怨搶錢...他幫改單涉圖利

台中市警局第六分局爆發「紅白單」竄改罰單、銷單圖利弊案，台中地檢署前2波起訴時任西屯所巡佐李科甲、所長金桂明等31名警員...

高雄月世界周邊冒垃圾山 清完1座昨又多1座...1嫌已收押

高雄月世界地景遭非法棄置大量垃圾，堆成4、5層樓高「垃圾山」，環保局動員清潔隊清運多日，直至18日中午才清完，檢方偵辦不...

印度法庭直播遭製短影音濫用9月喊停 綠委諷：藍白立委自認比司法院大

立法委員翁曉玲等人提法院組織法106條、83條與憲法訴訟法第18條修正草案，她今在司法及法制委員會稱司法信任度很少過半，...

台中18歲男毒駕撞行人還殘忍輾斃他 收押已逾1年...法院第4度延押2月

台中18歲白姓男子吸食「喵喵」、「喪屍煙彈（依托咪酯）」毒品還開車，撞上葉姓行人竟殘忍輾過，害葉在車底翻滾數圈、手臂變形...

影／高雄男女機車騎士無號誌路口擦撞 不僅肇責大還被上銬理由曝

陳姓女子今天凌晨2時騎機車行經高市九如二路85巷欲穿越鐵新二街時，和黃姓男子機車相撞，幸2人傷勢均無大礙；警方對2人施以...

台南前里長遭攔停刺殺身亡 凶嫌被判18年上訴...否認犯行延押2月

曾擔任過台南學甲區三慶里長的李姓男子去年2月22日傍晚外出巧遇住同里的郭姓男子，2人疑因債務糾紛起口角，郭涉持水果刀連刺...

