高雄月世界周邊冒垃圾山 清完1座昨又多1座...1嫌已收押

高雄月世界地景遭非法棄置大量垃圾，堆成4、5層樓高「垃圾山」，環保局動員清潔隊清運多日，直至18日中午才清完，檢方偵辦不停，昨天發動搜索，拘提1人到案，複訊後依廢清法聲押獲准，孰料案件仍未執行完畢，昨晚又於田寮區尾寮巷發現濫倒垃圾，疑為同一集團所為。

本月6日，燕巢區金山往中寮埤底巷周邊山坡地，被林業保育署屏東分署巡山員發現大量生活垃圾，隨即通報警方及高雄市政府，環保局獲報後，17日動員多名清潔隊員攀山清除，清運約10多公噸垃圾出山。

經查，該批垃圾多為家庭垃圾且部分來自台南，檢警接獲通報後，隨即由橋頭地檢署指揮偵辦，因當地只有一條路，檢警透過監視器掌握特定車輛，鎖定台南廢棄物清運業者偵辦。

據了解，昨天檢警兵分多路執行，拘提1人到案，因全案仍有多名共犯仍未查獲，昨晚檢方複訊後，先聲押1人獲准，後陸續清查其餘共犯。