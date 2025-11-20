台南前里長遭攔停刺殺身亡 凶嫌被判18年上訴...否認犯行延押2月

曾擔任過台南學甲區三慶里長的李姓男子去年2月22日傍晚外出巧遇住同里的郭姓男子，2人疑因債務糾紛起口角，郭涉持水果刀連刺李左胸等數刀後逃逸，李經送醫急救仍不治，一審認郭犯殺人罪判刑18年，上訴後仍否認犯行，台南高分院認他仍有羈押必要，自本月29日起延長2月。

台南高分院指出，郭男因殺人案件，經法官訊問，並斟酌卷內相關卷證，認他涉犯殺人罪，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑，且有相當理由認為有逃亡之虞，而有羈押必要，裁定自8月29日執行羈押在案。

台南高分院表示，郭男否認犯行，但他涉犯殺人罪，經原審判處罪刑，且有卷內相關證據可佐，足認他犯罪嫌疑重大。

同時，他所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑，但他矢口否認犯行，顯現其規避法律追訴、處罰心態，且經原審判刑18年，郭男受此重刑，基於不甘受罰人性，有相當理由認為有逃亡之虞，若命其具保、責付或限制住居，均不足以保全他到庭或執行，因此非予羈押，顯難保全後續審判、執行。

再審酌他所涉犯行，是持刀任意殺害被害人，剝奪被害人生命而造成無從回復後果，並嚴重危害社會治安，犯罪情節及所生危害甚鉅，惡性非屬輕微。因此，裁定郭男羈押期間自11月29日起，延長2月。

檢警調查，去年2月22日傍晚5時11分，郭騎乘機車行經學甲區南14鄉道交岔路口處時，偶遇李駕駛自小貨車行經該處，郭認為李積欠其債務，示意李停車後質問債務一事，但遭李否認。

郭取出自備水果刀1把，朝坐在駕駛座上李連刺數刀，致其左鎖骨上、左胸外側、左胸乳頭下方、左髖部外側均有穿刺傷，並造成股動脈割裂大出血，經送往佳里奇美醫院急救，仍於當晚8時31分急救無效，宣告不治。警方獲報後循線掌握嫌犯身分，並於1小時內在郭的住處，將他緝捕歸案。