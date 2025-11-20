快訊

台中「紅白單」弊案增至32警捲入 警友違停怨搶錢...他幫改單涉圖利

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市警局第六分局爆發「紅白單」竄改罰單、銷單圖利弊案，台中地檢署前2波起訴時任西屯所巡佐李科甲、所長金桂明等31名警員；檢、廉再查出，有警友站副站長的兒子、客人被開單，其向李科甲抱怨「欠錢喔」，經李指示王姓警員轉單、銷單，檢方再依貪汙圖利等罪嫌追加起訴李、王，涉案警增至32人。

檢、廉查出，王員2019年12月13日巡邏經西屯區西苑二街、福吉街，發現3輛車違停予以開「逕舉單（俗稱白單）」，未料3輛車都是時任西屯所警友站何姓副站長所有，何找上李科甲請託處理，李再約王員出面，要他將逕舉單改開「舉發通知單（俗稱紅單）。」

當晚6點多，李科甲在派出所內指示王員改單，並將原屬道路交通管理處罰條例第56條「違規停車」罰900元，改為罰鍰較低的55條第1項「違規臨時停車」罰300元，讓何姓副站長獲取減少繳納3張共1800元的不法利益。

李科甲2020年又接獲另名警友站張姓副站長請託，其兒子的機車再橋大、僑光路口被開單，張傳訊給李稱「一次開60台機車，欠錢哦」 ，李回「不是～檢舉案件，不去不行」。李再指示王員替張轉單或不開罰，王以「照片模糊」或「沒拍到違規車輛」等不實理由幫註銷該筆600元的罰單。

後來張姓副站長又得知，他經營的婚宴會館有5位客人在環中路、福科路口違停被開單，張再請託李，要他將這5張單改為舉發通知單，並交由他自己繳納，李答應後偽造製單還盜蓋同事印章，並將製成的舉發通知單交給張，讓5名車主獲取免繳罰鍰利益。

檢方訊時，李科甲大致坦承，但辯稱沒有盜蓋同事印章，是對方說「要開你自己去開」；王員則說，因受李指示才改單、銷單。何姓、張姓副站長也坦承，有找上李科甲幫忙，但對交通法條不清楚。

檢方偵結，各依9個、4個對主管事務圖利罪嫌起訴李科甲、王員。

台中市警局。記者曾健祐／攝影
台中市警局。記者曾健祐／攝影

