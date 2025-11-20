上櫃旅行社分公司女經理詐領獎金 判拘59天還須賠40.8萬元

國內指標性上櫃旅行社山富（2743）國際旅行社桃園分公司前劉姓女經理，任職期間利用職務之便，偽造10個月的業績資料詐領獎金，除依詐欺取財等罪判拘59天確定，公司依任用約定書請求十倍賠償，桃園地院民事庭審理後，判劉女須賠償公司 40萬8155元。

山富國際旅行社主張，劉女於2014至2019年擔任桃園分公司經理，依規定無資格領業務獎金，但她卻將自己承辦的客戶訂單，虛填至其他業務員的業績統計表，再以電子檔送回總公司請領獎金。公司誤信資料無誤，將款項匯入業務員帳戶後，由不知情的業務員把扣除稅金、OP獎金後的金額交給她，導致公司自2019年3至10月間總共受損3萬7105元。

山富指出，再依被告劉女所簽立「山富國際旅行社從業人員任用約定書」內容，劉女明知無領獎金資格，卻違反勞動契約及獎金計算方式等約定，利用犯罪行為騙取業務獎金，損害公司利益，違反任用約定書第10條「不得損害公司利益」等條款，公司得請求損害十倍賠償，合計應給付40萬8155元。

被告劉女未到庭，但以書面回應，表示自己自2005年進公司從業務員開始便努力工作，任職期間競競業業、克盡職責，直到2014年接任桃園分公司經理以來，努力經營，本案起因於業務員表示業績不夠會被扣薪，而她是業務員出身，知道業務員難處，才會將業績掛在業務員名下，她主張當年主管也曾用相同方式操作，自己只是心軟照做，卻遭有心人士陷害，認為公司不應只有向她請求賠償等語。

法院審理後指出，劉女在職期間虛構業績、請領獎金事證明確，刑事部分依詐欺取財及行使業務登載不實準文書等罪判拘役59日確定。依刑案卷證，可認公司因此受損3萬7105元。

劉女未到庭答辯，對原告公司提出的任用約定書內容未爭執，視為自認。法院認為，劉女的犯罪行為確實損害公司利益，依約可要求十倍賠償，求償37萬1050元有據。